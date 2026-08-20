Przy Tysiąclecia powstaje 9-kondygnacyjny budynek

Dwa lata po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęły się prace przy realizacji 9-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy al. Tysiąclecia. Ma tu być także aparthotel i podziemny garaż oraz lokale usługowe. Zobacz zdjęcia.

Działka przy al. Tysiąclecia w końcu będzie zabudowana, a ogradzający ją od miesięcy płot zniknie. Miasto sprzedało ją jeszcze w 2007 roku pod budowę hotelu Ibis, który miała postawić warszawska spółka Hekon-Hotele Ekonomiczne. Inwestor zapłacił za działkę wówczas 817 tys. zł, a hotel miał powstać do 2009 r. Z planów nic jednak nie wyszło, a grunt zmienił właściciela.

Obecnym inwestorem jest właściciel spółki TJM Development, który zabiegał o realizację inwestycji od 2020 r. W 2023 roku uzyskał jednogłośnie zgodę Rady Miejskiej na lokalizację inwestycji na podstawie ustawy lex deweloper. W czerwcu 2024 r. prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę. Prace niedawno ruszyły.

- Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze, bvdowa ruszy pełną parą we wrześniu – zapowiada Tomasz Barjasz, właściciel firmy TJM Development, który wcześniej realizował w Elblągu m.in. budowę Regal Parku przy ul. Nowowiejskiej.

Przy Al. Tysiąclecia powstanie 9-kondygnacyjny budynek wielorodzinny. Ma być w nim 48 mieszkań, dwa lokale usługowe (na parterze) i 7 lokali pod aparthotel. Miejsc postojowych przynależących do budynku ma być w sumie 24, w tym 19 podziemnych.

Tak ma wyglądać budynek przy Al. Tysiąclecia

- Inwestor wysłał do prezydenta list intencyjny, w którym zobowiązał się do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Chodzi nie tylko o budowę ogólnodostępnego parkingu na ok. 80 miejsc, ale także zagospodarowanie terenu od strony placu Grunwaldzkiego. To wszystko określi umowa z samorządem – mówiła jeszcze listopadzie 2023 roku Katarzyna Wiśniewska, ówczesna dyrektor departamentu urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego, dzisiaj wiceprezydent Elbląga.

Wysłaliśmy do urzędu pytania w sprawie tej inwestycji. Czekamy na odpowiedzi.