Przymiarki do nowego osiedla przy Częstochowskiej

Między ulicami Częstochowską, Legionów i ks. Tylutkiego mają powstać trzy wielorodzinne budynki mieszkalne z wielopoziomowymi garażami. Inwestor – deweloper z Ostródy - niedawno uzyskał od władz Elbląga tzw. decyzję środowiskową, która jest niezbędna do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Inwestorem jest ostródzki deweloper Ekobud, który w listopadzie 2024 roku wylicytował kompleks działek o powierzchni prawie 2,1 hektara za 8,2 mln zł netto (przy cenie wywoławczej 4,3 mln zł). Według planu zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną z usługami i terenami zielonymi.

- Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa mieszkaniowa z zielenią towarzyszącą wraz z nieuciążliwymi usługami o charakterze szczególnie osiedlowym w dolnych kondygnacjach zabudowy od strony ul. Królewieckiej i ul. Częstochowskiej oraz podziemny dwukondygnacyjny parking ogólnodostępny Charakter zabudowy – pierzejowy w formie domkniętego kompozycyjnie kwartału. Wnętrza zespołu lub zespołów budynków należy zagospodarowywać kompleksowo, w formie dziedzińca lub dziedzińców, w celu wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni skupiającej mieszkańców i użytkowników sieci usług, unikając efektu zaplecza. Wyklucza się garaże wolnostojące. Zabudowa większości terenu powinna przebiegać łącznie z realizacją dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego na minimum 400 miejsc, wykorzystując maksymalnie uwarunkowania terenu – zakładał przetarg w tej sprawie.

Inwestor na czas inwestycji będzie musiał zbudować tymczasową drogę z płyt betonowych, która połączy ul. Częstochowską z istniejącym odcinkiem od strony ul. Legionów, a docelowo utworzyć stały dogodny dojazd na mocy tzw. umowy drogowej z miastem.

Ekobud uzyskał już od władz miasta tzw. decyzję środowiskową, która umożliwia ubieganie się o pozwolenie na budowę. Chce tu zbudować trzy wielorodzinne budynki wraz z podziemnymi garażami (od jednego aż do trzech poziomów), parkingami naziemnymi i drogami wewnętrznymi i oświetleniem.

- Teren zostanie przekształcony i utwardzony, co będzie skutkowało usunięciem wierzchniej warstwy ziemi i roślinności. Działania te wpłyną na ograniczenie naturalnej, gruntowej retencji wodnej i przyczynią się do zwiększania spływu powierzchniowego. W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko przewidziano wykonanie terenów zielonych, nasadzeń zastępczych, a kanalizacja deszczowa zostanie wyposażona w urządzenia podczyszczające wody opadowe przed wprowadzeniem do zbiornika – czytamy m.in. w decyzji środowiskowej.

Zgodnie z założeniami przetargu, inwestycja musi się zacząć najpóźniej w 2029 roku, a zakończyć w 2032 r.