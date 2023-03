Rozbiórka przy Warszawskiej

Z krajobrazu Elbląga zniknęły zabudowania gospodarcze przy ul. Warszawskiej. Inwestor – deweloper z Gdańska – otrzymał pozwolenie na ich rozbiórkę. Ma tu powstać w najbliższych latach osiedle mieszkaniowe. Zobacz zdjęcia.

Deweloper Inpro z Gdańska kupił działkę o powierzchni 1,1 hektara między ul. Warszawską, Szańcową i Kupiecką za 5 mln zł w czerwcu 2022 roku.

- Inwestor otrzymał pozwolenie na rozbiórkę, która obecnie trwa. Nie składał jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Działki między ul. Warszawską, Szańcową i Kupiecką są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym w tym miejscu mieszkaniową zabudowę wielorodzinną z podziemnymi i naziemnymi parkingami. Inwestor jest zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 r. Z uwagi na lokalizację działki wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji (maksymalnie 25 m), zabudowa działki nie może przekroczyć połowy jej powierzchni, a co najmniej 30 procent ma zająć zieleń.

Wysłaliśmy do firmy Inpro pytania w sprawie planów inwestycyjnych przy ul. Warszawskiej, czekamy na odpowiedzi. Na stronie internetowej inwestora, jeśli chodzi o Elbląg, znajdziemy jedynie informacje o o przymiarkach do rozpoczęcia budowy innego osiedla - przy ul. Malborskiej. Inpro kupiło tę działkę od miasta w listopadzie 2020 roku za 5,4 mln złotych. Ma tu powstać docelowo prawie 300 mieszkań, inwestor ma już pozwolenie na budowę pierwszego etapu, który ma być zakończony w sierpniu 2024 r. i obejmować 67 mieszkań.