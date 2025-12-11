Ósma klasa. I co dalej?

Najpierw próbny egzamin ósmoklasisty, następnie ten „prawdziwy”. A potem... trzeba złożyć dokumenty do szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić ósmoklasistom wybór i pokazać, co może ich czekać w sali III Liceum Ogólnokształcącego zorganizowano Festiwal Zawodów. Zobacz zdjęcia.

- Chcieliśmy wesprzeć naszych młodych elblążan w dokonaniu wyboru co do ich przyszłości po szkole podstawowej – mówiła Agnieszka Antoniuk – Rumak. - Zawodów, które potrzebują pracodawcy jest wiele. Analizujemy potrzeby zarówno pracodawców, jak i uczniów. Staramy się spotkać pośrodku oczekiwań obu tych grup. Dziś jest okazja, aby uczniowie porozmawiali sami z uczniami i nauczycielami szkół ponadpodstawowych, dotknąć, zobaczyć, poszukać tego co można robić w przyszłości.

Sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego „pękała w szwach”. Ósmoklasiści na początku nieśmiało, a potem coraz chętniej podchodzili do kolejnych stanowisk.

- Ja myślałem o liceum, albo o wojsku – mówi Adam, jeden z ósmoklasistów, którego spotkaliśmy na festiwalu.

I dobrze trafił, bo już przy wejściu rozstawiło się „młode wojsko” czyli uczniowie z Technikum im. Flagi Polski (w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących).

- Oddziały Przygotowania Wojskowego czyli specjalnie utworzone klasy mundurowe w ramach działań proobronnych finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i samorząd. Przygotowujemy do służby w różnych formacjach mundurowych, nie tylko w wojsku – mówi ppłk w st. spoczynku Zbigniew Tuszyński, nauczyciel.

W ramach nauki, oprócz „zwyczajnej” nauki języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i resztą przedmiotów (maturę trzeba przecież zdać), z którymi muszą się mierzyć wszyscy, uczniowie klas mundurowych uczą się strzelać na wirtualnej strzelnicy, mają zajęcia z musztry, z działań rozpoznawczych, taktyki. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie 43 Batalionu Obrony Pogranicza w Braniewie.

A jeżeli nie mundurowi, to może cywilny technik reklamy?

- Przewidujemy, że w związku z wejściem sztucznej inteligencji, reklamę czekają duże wyzwania. To bardzo przyszłościowy kierunek – dodaje Anna Baur, nauczyciel ZSEiO. – Nasza szkoła kształci też na kierunkach technik rachunkowości, technik ekonomista oraz nowość: technik gospodarki nieruchomościami.

Czego można się nauczyć w szkole, można zobaczyć na stoisku. Na chętnych czeka też quiz sprawdzający „vibe na ekonomię”, programy do obróbki filmów i nie tylko... Albo od razu dowiedzieć się jak założyć własną działalność gospodarczą.

- Nasi uczniowie zaprojektowali przypinki z motywami świątecznymi. Wybieramy obrazek, a my zrobimy resztę – zachęca Alicja Pielak, nauczyciel ZSEiO – A na początek przygody z reklamą proponujemy zdjęcie na ściance ze skrzatem - technikiem reklamy.

Na przyszłych mechaników, informatyków, mechatroników, logistyków czeka „Mechanik”, czyli Zespół Szkół Mechanicznych.

- W naszej szkole można się uczyć na kierunkach technik – informatyk, technik – mechatronik, technik – logistyk i technik pojazdów samochodowych. Każdy kierunek przygotował swoje stoisko, na którym można zobaczyć czym się zajmujemy, co ich czeka w naszej szkole – mówi Cyprian Mikołajczyk, uczeń ZSM. – Odnajdą się tu raczej osoby zainteresowane przedmiotami ścisłymi: matematyka, fizyka i które potrafią szerzej spojrzeć na postawiony problem. Ale nie trzeba „zakuwać” od rana do wieczora. To jest fajna szkoła.

Jeżeli nie „Mechanik”, to może „Gary”, a właściwie Zespół Szkół Gospodarczych.

- Mamy bardzo dużo lekcji zawodowych, niemal cały czas mamy zadania praktyczne. Temat hotelarstwa przewija się niemal na wszystkich lekcjach, także na przedmiotach ogólnokształcących. - wyjaśnia Zuzanna Linowska, uczennica ZSG.

- To szkoła dla osób, kontaktowych, które lubią pracować z ludźmi i osób, które lubią zwiedzać oraz podróżować – dodała Aniela Dudek, uczennica ZSG.

Przez salę gimnastyczną III LO przewijały się tłumy ósmoklasistów. Na podjęcie pierwszej poważnej decyzji dotyczącej przyszłości zostało im kilka miesięcy. Być może właśnie dziś znaleźli szkołę, w której spełnią swoje marzenia.