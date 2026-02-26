Spalarnia odpadów w Elblągu. Czy to możliwe?

Czy miasto – w związku z pożarem sortowni ZUO i obecnymi problemami systemu gospodarowania odpadami - rozważa budowę spalarni odpadów dla Elbląga i regionu? – pytają prezydenta Elbląga radni Michał Rutkowski i Paweł Kowszyński.

Sortownia Zakładu Utylizacji Odpadów spłonęła doszczętnie 25 października 2025 roku, trwa dochodzenie dotyczące przyczyn pożaru. Od tego czasu odpady, które trafiają do ZUO z Elbląga i okolicznych samorządów są wywożone ciężarówkami do innych instalacji w regionie. Będzie tak do czasu zamontowania mobilnej sortowni, zamówionej już przez ZUO za 3,5 mln złotych, która ma być zamontowana w maju.

Radni PiS Michał Rutkowski i Paweł Kowszyński wystąpili z interpelacją do prezydenta Elbląga, zwracając uwagę na rosnące koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami (podwyżka opłat za tonę odpadów przywożoną do ZUO o 270 zł). Apelują od rozważenie „długofalowych alternatywnych rozwiązań systemowych, które zapewnią stabilność gospodarki odpadami”. Pytają o to, czy taką alternatywą nie mogłoby być powstanie spalarni odpadów dla Elbląga i regionu. Czy miasto posiada analizy ekonomiczne, porównujące koszty obecnego zagospodarowania odpadów z kosztami funkcjonowania spalarni w oparciu o fakt, iż produkcja energii cieplnej i elektrycznej ze spalarni może obniżyć koszty życia Elblążan? – między innymi o to pytają radni.

- Oczywiście zaistniała sytuacja może być przyczynkiem do rozpoczęcia rozważań dotyczących budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Rozważania w tym zakresie rozpoczęte zostały niezależnie od spalenia się sortowni. Na dzień dzisiejszy jednak Miasto nie posiada opracowania dotyczącego ekonomicznej efektywności takiej inwestycji, jak również nie były prowadzone konsultacje z gminami ościennymi – informuje w odpowiedzi na interpelację prezydent Michał Missan. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że budowa instalacji umożliwiającej przetwarzanie ok. 50 tys. ton odpadów rocznie wymaga nakładów rzędu ok. 400 mln zł, a takimi środkami zarówno Miasto jak i okoliczne gminy nie dysponują. Realnie proces przygotowania i realizacji budowy instalacji to okres min. 6-7 lat. Prowadzone obecnie rozważania dotyczą wstępnych aspektów formalno-prawnych oraz efektywności ekonomicznej inwestycji w konkretnych lokalnych uwarunkowaniach – dodaje Michał Missan.

Prezydent dodaje też, że montaż mobilnej sortowni powinien poprawić sytuację związaną z zagospodarowaniem odpadów i zmniejszyć ich transport na zewnątrz. - Obecnie czynione są starania w celu pozyskania środków pomocowych dotyczących zakupu kolejnych urządzeń. Spółka we współpracy z Miastem przygotowuje się też do odbudowy docelowej sortowni, której realizacja wymagała będzie nakładów rzędu 70-80 mln zł – informuje Michał Missan.

Dodajmy, że instalacja do termicznego przekształcania odpadów funkcjonuje od 2025 roku w Olsztynie. Jest zaprojektowana na 100 tysięcy ton odpadów rocznie i kosztowała prawie 900 mln zł. Została zbudowane w partnerstwie prywatno-publicznym, przez 25 lat będzie nią zarządzać spółka Dobra Energia. Zapewni Olsztynowi około 35 procent potrzebnej energii cieplnej, która powstaje w wyniku termicznego przekształcania odpadów