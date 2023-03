Spotkania z mieszkańcami w sprawie linii wysokiego napięcia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują budowę linii wysokiego napięcia na terenie Żuław Elbląskich. Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej sprzeciwia się lokalizacji tej inwestycji. Obecnie odbywa się druga tura spotkań z mieszkańcami w tej sprawie, na terenie których ma powstać inwestycja.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki wybudowana zostanie na terenie 15 gmin w dwóch województwach: pomorskim i warmińsko-mazurskim. Połączy ona dwie stacje elektroenergetyczne - SE Gdańsk Błonia i SE Olsztyn Mątki linią o długości około 136 km. Sieć wysokiego napięcia miałaby przebiegać m.in. przez część gminy Elbląg, część gminy Rychliki oraz całą gminę Markusy. Od 27 do 30 czerwca ubiegłego roku odbyły się konsultacje społeczne z właścicielami nieruchomości i mieszkańcami gmin na planowanej trasie linii.

Powstała też petycja do PSE w sprawie budowy linii wysokiego napięcia na terenie Żuław Elbląskich. Inwestycji sprzeciwia się Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej. - Jak wyjaśnili mili i rzeczowi pracownicy PSE, mają to być największe z możliwych słupy sieci elektroenergetycznej. Planowana trasa miałaby przebiegać w pobliżu południowych brzegów jeziora Druzno, przez wsie o bogatym, zachowanym w niemal niezmienionej formie, krajobrazie historycznym z założeniami hydrotechnicznymi sięgającymi XVI w, nasadzeniami XVII i XVIII-wiecznymi i wybitnie cenną drewnianą architekturą z XVII i XVIII wieku. Linia elektroenergetyczna widoczna byłaby z terenów przyległych do Kanału Elbląskiego i z większości terenów Żuław powiatu elbląskiego. Wsie takie jak: Tropy Elbląskie, Węgle-Żukowo, Krzewsk, Dzierzgonka, Nowe Dolno, Stankowo, Topolno Małe, Jelonki straciłyby bezpowrotnie walory, które z trudem od dwudziestu lat staramy się chronić - czytamy m. in. w petycji.

Petycję podpisało jednak niewiele osób. - Niestety mimo kilku akcji promocyjnych naszej akcji pod protestem podpisało się zaledwie ok.100 osób. W najbliższym czasie wyślemy nasz protest do PSE z prośbą o wsparcie lokalnych polityków – poinformowała nas Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej.

Obecnie odbywają się spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy linii energetycznej, m.in. w gminie Rychliki, Pasłęk i Markusy.

- Chcemy, by była to okazja do spotkania się nie tylko z właścicielami nieruchomości, do których skierowaliśmy imienne zaproszenia, ale także ze wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką inwestycji. Przygotowaliśmy dyżury informacyjne podczas których postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące planowanego przebiegu trasy linii napowietrznej oraz dalszych kroków związanych ze współpracą z właścicielami nieruchomości na trasie inwestycji – czytamy na stronie Polskich Sieci Energetycznych.

Stanowisko PSE w tej sprawie opisywaliśmy szczegółowo w tym artykule.

- Budowa nowego połączenia między Gdańskiem a Olsztynem wzmocni bezpieczeństwo energetyczne północnej i północno-wschodniej Polski, będzie służyć m.in. wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych. Powstaną także nowe możliwości inwestycyjne dla przemysłu. Jest to zadanie zaplanowane przez PSE i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w „Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030”. Planowany obecnie termin uruchomienia nowej linii, pomiędzy Olsztynem a Gdańskiem, to początek 2028 roku. Zgodnie z wieloletnią praktyką działania inwestora, spotkania informacyjno-konsultacyjne są podstawową formą współpracy ze społecznością lokalną, służącą wypracowaniu akceptowalnej dla lokalnej społeczności trasy linii. PSE, jako inwestor, są otwarte na dialog oraz wszelkie sugestie i opinie - informowały nas m.in. w lipcu ubiegłego roku PSE.