UWAGA!

----

Staniesz u pułkownika, niekoniecznie na baczność

 Elbląg, Miejsca postojowe mają powstać od targowiska do skrzyżowania z Pionierską.
Miejsca postojowe mają powstać od targowiska do skrzyżowania z Pionierską. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Budowa miejsc postojowych po obu stronach ul. Pułkownika Stanisława Dąbka – taką inwestycję chce zrealizować miasto. Ogłoszono już przetarg na dokumentację projektową.

Co konkretnie ma zrealizować wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu? Czeka go opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej "budowy miejsc postojowych wzdłużnych w obrębie pasa drogowego po obu stronach ul. Dąbka". Mowa o odcinku tej ulicy od wjazdu na Targowisko Miejskie do skrzyżowania z ul. Pionierską. Zatoczki parkingowe powinny pomóc rozładować ruch aut szczególnie w dni targowe.

W przygotowanej dokumentacji należy uwzględnić roboty towarzyszące, czyli przebudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej; dostosowanie, przebudowę i rozbudowę elementów odwodnienia drogi; zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej; zmianę i odnowienie elementów organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego; zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta branży drogowej (40 proc.). Termin składania ofert upływa 10 października. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na przygotowanie dokumentacji.

oprac. TB

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Na podgrzewaną murawę też miasto wydało 100 tyś, i wszystko psu w du... ę,
  • Myslę że wazniejsze jest teraz zrobienie dwóch pasów od wjazdu do Elbląga od Castoramy, przez całą grunwaldzką do samego wyjazdu na Gronowo. Uprzedzając pytania, tak, miejsce jest na takie rozluźnienie ruchu :)
  • @Łomatko - W IV lidze jak i na razie w III nie są wymagane takie udogodnienia, a może jeszcze nowy stadion?
  • I to jest słuszna koncepcja
  • Tu wszystko się kończy na dokumentacjach projektowych... PO jakimś czasie przeczytamy na te zatoki to jeszcze musimy poczekać... szuflady w urzędzie pełne projektów - inwestycji brak.
  • To prawda. Ulica Wschodnia to tylko na papierze.
  • pułkownik to na emeryturę lepiej by wreszcie poszedł
  • Na tej ulicy "stanąć na baczność" będzie można dopiero wtedy, gdy na tabliczce z imieniem jej patrona pojawi się właściwa nazwa: ulica Generała Stanisława Dąbka. W styczniu 1964 roku generał Władysław Anders pośmiertnie mianował płķ Dąbka na stopień generała brygady. W 1969 roku Prezydent RP na uchodźstwie zatwierdził ten stopień. Ponieważ obecnie uważa się tamten Rząd za prawomocny, nawet ostatni jego Prezydent - Ryszard Kaczorowski w 1991 roku przekazał Prezydentowi III RP - Lechowi Wałęsie wszystkie insygnia prezydenckie wraz z pieczęcią, to taka nazwa tej ulicy powinna się pojawić.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    Awagen(2025-10-03)
Reklama
 