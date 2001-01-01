Staniesz u pułkownika, niekoniecznie na baczność

Budowa miejsc postojowych po obu stronach ul. Pułkownika Stanisława Dąbka – taką inwestycję chce zrealizować miasto. Ogłoszono już przetarg na dokumentację projektową.

Co konkretnie ma zrealizować wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu? Czeka go opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej "budowy miejsc postojowych wzdłużnych w obrębie pasa drogowego po obu stronach ul. Dąbka". Mowa o odcinku tej ulicy od wjazdu na Targowisko Miejskie do skrzyżowania z ul. Pionierską. Zatoczki parkingowe powinny pomóc rozładować ruch aut szczególnie w dni targowe.

W przygotowanej dokumentacji należy uwzględnić roboty towarzyszące, czyli przebudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej; dostosowanie, przebudowę i rozbudowę elementów odwodnienia drogi; zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej; zmianę i odnowienie elementów organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego; zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta branży drogowej (40 proc.). Termin składania ofert upływa 10 października. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na przygotowanie dokumentacji.