Szczecińska czeka na dokumentację, Szucha na aktualizację

- Na nasze ręce mieszkańcy ul. Szucha złożyli pismo, w którym proszą o pilny remont nawierzchni. Według mieszkańców „ta zapomniana przez władze ulica posiada wiele rodzajów nawierzchni – kocie łby, płyty jumbo, piach ze żwirem, gdzieniegdzie trochę asfaltu” – to fragment interpelacji Jolanty Janowskiej i Piotra Opaczewskiego dotyczący przebudowy Szucha. Czy jest na to szansa?

Jak podkreślają radni, powołując się na głos mieszkańców, z ulicy korzystają także rodzice dzieci z pobliskiego przedszkola, a także klienci tamtejszych punktów usługowych etc.

- Stan nawierzchni ulicy Szucha pozostawia wiele do życzenia, a w związku z planowanym zasiedleniem prawie 150 mieszkań Polskiego Funduszu Rozwoju przy ulicy Legionów przedmiotowa droga może nabrać dodatkowego znaczenia – przekonują.

Na interpelację odpowiedziała wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska.

Ulica Szczecińska, fot. TB - W 2008 r. została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę tej ulicy, jednak dokumentacja ta wymaga aktualizacji. Wskazana ulica Jana Szucha wymaga kompleksowej przebudowy wraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, przebudową oświetlenia i odwodnienia. Zarówno aktualizacja dokumentacji projektowej jak i przeprowadzenie robót budowlanych wymagają zabezpieczenia znacznych środków finansowych w budżecie Miasta. Aktualnie trwają prace nad budżetem Miasta na rok 2026, jednakże z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych i przygotowywanych zadań, w pierwszej kolejności zabezpieczane są środki finansowe na realizację inwestycji, na które pozyskano lub istnieje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, a także dla których w ostatnim czasie została wykonana lub zlecona dokumentacja projektowa, tak jak w przypadku ulicy Szczecińskiej. Niemniej jednak, mając na uwadze oczekiwania mieszkańców informuję, że w przypadku gdy zaistnieje możliwość zabezpieczenia środków finansowych, jak również otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, zostanie rozważona możliwość wykonania przebudowy ul. Jana Szucha – napisała wiceprezydentka.

Dodajmy, że w swojej interpelacji radni proponują rozszerzenie prac projektowych dot. sąsiedniej ulicy Szczecińskiej właśnie o ulicę Szucha. Szczecińska doczekała się już jednak ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową związaną z przebudową istniejącej drogi, budową chodników, przebudową zjazdów oraz budową miejsc postojowych, zagospodarowaniem zieleni w obrębie pasa drogowego. Termin składania ofert upływa 19 września.