UWAGA!

----

Szczecińska czeka na dokumentację, Szucha na aktualizację

 Elbląg, Ulica Szucha,
Ulica Szucha, fot. TB

- Na nasze ręce mieszkańcy ul. Szucha złożyli pismo, w którym proszą o pilny remont nawierzchni. Według mieszkańców „ta zapomniana przez władze ulica posiada wiele rodzajów nawierzchni – kocie łby, płyty jumbo, piach ze żwirem, gdzieniegdzie trochę asfaltu” – to fragment interpelacji Jolanty Janowskiej i Piotra Opaczewskiego dotyczący przebudowy Szucha. Czy jest na to szansa?

Jak podkreślają radni, powołując się na głos mieszkańców, z ulicy korzystają także rodzice dzieci z pobliskiego przedszkola, a także klienci tamtejszych punktów usługowych etc.

- Stan nawierzchni ulicy Szucha pozostawia wiele do życzenia, a w związku z planowanym zasiedleniem prawie 150 mieszkań Polskiego Funduszu Rozwoju przy ulicy Legionów przedmiotowa droga może nabrać dodatkowego znaczenia – przekonują.

Na interpelację odpowiedziała wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska.

  Elbląg, Ulica Szczecińska,
Ulica Szczecińska, fot. TB

- W 2008 r. została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę tej ulicy, jednak dokumentacja ta wymaga aktualizacji. Wskazana ulica Jana Szucha wymaga kompleksowej przebudowy wraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, przebudową oświetlenia i odwodnienia. Zarówno aktualizacja dokumentacji projektowej jak i przeprowadzenie robót budowlanych wymagają zabezpieczenia znacznych środków finansowych w budżecie Miasta. Aktualnie trwają prace nad budżetem Miasta na rok 2026, jednakże z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych i przygotowywanych zadań, w pierwszej kolejności zabezpieczane są środki finansowe na realizację inwestycji, na które pozyskano lub istnieje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, a także dla których w ostatnim czasie została wykonana lub zlecona dokumentacja projektowa, tak jak w przypadku ulicy Szczecińskiej. Niemniej jednak, mając na uwadze oczekiwania mieszkańców informuję, że w przypadku gdy zaistnieje możliwość zabezpieczenia środków finansowych, jak również otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, zostanie rozważona możliwość wykonania przebudowy ul. Jana Szucha – napisała wiceprezydentka.

Dodajmy, że w swojej interpelacji radni proponują rozszerzenie prac projektowych dot. sąsiedniej ulicy Szczecińskiej właśnie o ulicę Szucha. Szczecińska doczekała się już jednak ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową związaną z przebudową istniejącej drogi, budową chodników, przebudową zjazdów oraz budową miejsc postojowych, zagospodarowaniem zieleni w obrębie pasa drogowego. Termin składania ofert upływa 19 września.

oprac. TB

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • A Wschodnia na co czeka? A port samorządowy już się doczekał?
  • Ogolnie wszystko na cos czeka, ale grunt, ze jest koncepcja i to jest bardzo dobra koncepcja, ale od koncepcji jestem tutaj ja
  • "wszystko na cos czeka" - no bo cóż szkodzi obiecać, tak już działają obecne władze, tu.... i tam
  • Miasto powinno jak najszybciej się zająć budowa ulicy wschodniej do końca. A także, jej przedłużenie w drugą stronę, aż do wyjazdu na Warszawę. Zrobić cała Grunwaldzka 2pasmową, wybudować drugi most na rzece. I to jak najszybciej, to maks 5 lat, a nie czekać i planować!! Hashtagi: #Dsada
  • Może i aktualna ekipa inwestuje w Polskę ale PiS to remontował nam kościoły. A teraz co ?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    3
    Precz z komuną(2025-09-16)
  • Czy to prawda że dokumentację wiezie Pinokio Moradziecki nowiutką pisowską Izerą ? Przecież obiecał że będzie ich MILION w 2025
  • Państwo powinno jak najszybciej przestać rozdawać pieniądze i szykować nas do wojny
  • Jak Szucha zaktualizują, to I Szczecińska doczeka się na dokumentację- później Szczecińską zaktualizują a Szucha poczeka na nową dokumentację- my już rozgryźliśmy mechanizm remontów ulic, mostów, obiektów sportowych ze szczególny uwzględnieniem murawy podgrzewanej na A 8,ktora nieprzerwalnie od ponad 20 lat jest podgrzewana - chęciami, obiecankami, zapewnieniami nadzwyczajnymi spotkaniami Rady Miasta I choć dalej się zieleni, to czasami chce się spalić ze wstydu I przybiera barwy czerwieni - naszego ratusza.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    0
    No tak.(2025-09-16)
  • @Dsada - Jak taki plan wymyśliłeś to jeszcze napisz skąd wziąć miliony na te inwestycje. Rząd zadłuża kraj żeby rozdawać emerytom.
  • @5 kolumna putina - Dostają miliony ze sprzedaży działek nowych osiedli, zakorkowujac tamten rejon miasta i nie wybudowali infrastruktury drogowej tylko non stop debaty na ten temat? Dramat Hashtagi: #Dsada
  • @Obietnica pis - To że pis nie wybudował fabryki Izery to przecież wina Tuska. Każdy porządny pisman to wie. To że nie ma elektrowni w Ostrołęce to też wina Tuska. I oczywiście pisflacja to też wina Tuska.
  • A jak się wam podoba nowa organizacją ruchu na rondzie koło mostu Unii??? Co trzeci tubylec nie patrzy na znaki i jeździ po staremu, elblaskie kamikadze
Reklama
 