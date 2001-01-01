Sześciu chętnych na przebudowę Portowej

Sześć firm zgłosiło się do przetargu w sprawie przebudowy ulicy Portowej. Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie prawie 16,7 mln zł, jaką władze miasta zaplanowały na tę inwestycję.

Najpierw przypomnijmy. Elbląg na przebudowę Portowej pozyskał 3,4 mln euro (ok. 14 mln zł) jako dofinansowanie z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli specjalnej puli unijnych funduszy dedykowanej subregionowi elbląskiemu. Prace mają objąć nie tylko przebudowę nawierzchni ulicy Portowej, która jest w katastrofalnym stanie, ale także przebudowę skrzyżowania ul. Portowej z Trasą Unii Europejskiej, budowę chodników, miejsc postojowych, ścieżki pieszo-rowerowej, a także przebudowę kanalizacji deszczowej, ulicznego oświetlenia i istniejącej infrastruktury technicznej. Wyremontowany ma też być przejazd kolejowy, zagospodarowana zieleń i elementy małej architektury.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.), okres udzielonej gwarancji (30 proc.) i doświadczenie kierownika budowy (10 proc.). Zwycięzca przetargu będzie miał rok na przeprowadzenie prac od dnia podpisania umowy.

Oferty w przetargu złożyło sześć firm (kwoty brutto zaokrąglone do 0,5 mln zł): Balzola Polska Sp. z o.o. z Warszawy, która wyceniła swoje usługi na niemal 10 mln zł, STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa - na ponad 15,5 mln zł, COLAS Polska Sp. z o.o. z miejscowości Palędzie - na niespełna 9,5 mln zł, Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni - na ponad 13,5 mln zł, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane SANBUD Sp. z o. o. z Olsztyna na 14,5 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdańskiego - na niespełna 15 mln zł.

Teraz nad poszczególnymi propozycjami pochyli się komisja przetargowa, ale już wiadomo że przetarg powinien wyłonić wykonawcę, bo każda z ofert mieści się w szacunkach władz miasta, które wyniosły prawie 16,7 mln zł.