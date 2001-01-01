Tak ma wyglądać nowe nabrzeże

25 sierpnia rozpocznie się przebudowa nabrzeża Wyspy Spichrzów od strony Porto Vista, czyli nowego kompleksu biurowo-usługowego. Miasto przekazało już teren budowy wykonawcy inwestycji pod prace przygotowawcze. Zobacz wizualizacje.

O rozpoczęciu prac w swoich mediach społecznościowych poinformował prezydent Elbląga Michał Missan. - To kolejny krok w stronę zwiększenia walorów inwestycyjnych, turystycznych i estetycznych Wyspy Spichrzów, czyli historycznego obszaru miasta, na którym niegdyś skupione było gospodarcze życie Elbląga – informują władze miasta.

Projektantem i wykonawcą inwestycji, która ma około roku opóźnienia, jest firma Doraco. Prace obejmą odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Miasto zyska nowy bulwar i miejsca do cumowania jednostek pływających. Roboty budowlane rozpoczną się 25 sierpnia – wówczas nastąpi przekazanie terenu budowy.

Częścią tej inwestycji jest także budowa parkingu przy ul. Warszawskiej, która trwa od 11 sierpnia (wcześniej prace prowadzili tam archeolodzy). Łącznie oba zadania będą kosztować 30 mln zł, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

Prace budowlane przy samym nabrzeżu, według zapisów umowy, mają potrwać do 14 miesięcy. Początkowy termin oddania inwestycji do użytku przypadał na czerwiec tego roku, ale po drodze pojawiły się problemy związane z projektowaniem i uzyskiwaniem zgód różnych instytucji, które wydłużyły czas przygotowań do rozpoczęcia prac. Nowe nabrzeże powinno być zatem gotowe w 2026 roku.