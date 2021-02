Tak wygląda umowa na dostawy ciepła w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, upubliczniło umowę na dostawy ciepła, jaką zawarło z Energą Kogeneracja.

Umowa została upubliczniona w piątek na stronie internetowej EPEC ze wszystkim załącznikami. - Zgodnie z zapowiedziami opublikowaliśmy umowę zawartą między EPEC a Energą Kogeneracją. Stało się to możliwe po podpisaniu przez nas dnia 28.01.2021 r. stosownego aneksu i anonimizacji danych osobowych, co jest wymagane prawem – poinformował nas Andrzej Kuliński, prezes EPEC.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana z zachowaniem 48-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ale żadna ze stron nie może jej rozwiązać przed 30 września 2039 roku. Ten ostatni zapis nie będzie obowiązywał między innymi w sytuacji, jeśli EKO nie zrealizuje zapowiadanych przez siebie inwestycji do 2025 roku. Umowa określa też wzajemne relacje obu spółek związane z planowanymi przez nie inwestycjami w źródła ciepła.

- W ocenie EPEC najważniejsze w tej umowie jest zagwarantowanie przez Energę modernizacji źródła ciepła i przejście na źródło opalane gazem. To ważne nie tylko z uwagi na ochronę środowiska, ale też dlatego, że ceny uprawnień do emisji CO2 z produkcji węglowej rosną i będą rosły, co wpływa na cenę dla klienta – mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC. - Ważna jest też możliwość rozwoju należącego do EPEC źródła ciepła i współpraca z Energą Kogenercją w zakresie rozwoju rynku ciepła systemowego. Umowa zabezpiecza klientów EPEC przed ewentualnym uwolnieniem cen ciepła, co mogłoby spowodować ich niekontrolowany wzrost. Zgodnie z zapisami cena sprzedaży ciepła przez Energę Kogenerację do EPEC nie może wzrosnąć powyżej średniego wzrostu w Polsce – dodaje Andrzej Kuliński.

Zobacz umowę EPEC – EKO