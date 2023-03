Tak zmienia się port we Fromborku

W trzecim kwartale tego roku mają zakończyć się prace związane z przebudową fromborskiego portu. W ich efekcie poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość

Modernizacja portu to koszt 17 mln zł, realizuje ją firma Doraco One. Jakie prace wykonano do tej pory?

- Zakończono prace rozbiórkowe i prace przy kotwach gruntowych. Zakończono także realizację pogrążania stalowych ścianek szczelnych, Prace żelbetowe ukończone są w około 97 procentach, natomiast trwa realizacja nowego slipu na nabrzeżu zachodnim. Montaż odbojnic i pachołów cumowniczych także został już całkowicie wykonany - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urząd Morski w Gdyni, ze środków którego realizowana jest ta inwestycja.

fot. arch. regionalna24.pl

We fromborskim porcie zakończono już także prace czerpalne pogłębienia basenu portowego do 2,5 m. - Zakończono też inwestycję na falochronie wschodnim oraz zachodnim oraz prace konstrukcyjne opasek brzegowych wschodniej i zachodniej. Trwają natomiast prace drogowe oraz sieciowe na zakresie nabrzeży - dodaje Magdalena Kierzkowska.