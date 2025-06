Trzech chętnych na dokumentację dla Sobieskiego

Trzech potencjalnych wykonawców zgłosiło się do przygotowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego. Według informacji na platformie zakupowej miasta, samorząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 70 tys. zł.

Oferty zainteresowanych przetargiem przedsiębiorstw są następujące: firma NEOX sp. z o.o. z Gdańska oczekuje za swoje usługi nieco ponad 79 tys. zł, firma Tomasz Wojtanowski Obsługa Inwestycji Budowlanych z Elbląga niemal 58,5 tys. zł, Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek z Bielska-Białej ponad 106 tys. zł. Teraz nad poszczególnymi ofertami pochylą się urzędnicy.

Przypomnijmy. Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczy przebudowy i budowy chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego, między ul. Władysława Broniewskiego a ul. Fromborską.

Chodzi o odcinek ok. 780 m, położony po południowej stronie ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Fromborskiej wraz z przebudową schodów i ramp podjazdowych dla wózków. Zadanie zakłada również przygotowanie dokumentacji dla budowy drogi dla pieszych na odcinku ok. 130 m po północnej stronie ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do pierwszego skrzyżowania z ul. Łokietka; przebudowy zjazdów oraz miejsc postojowych w niezbędnym zakresie, organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy i wyznaczenia przejść dla pieszych etc.

Kryteria, które są brane pod uwagę w postępowaniu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta (40 proc.). Na realizację zamówienia przewidziano 120 dni od daty podpisania umowy.