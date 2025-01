Trzy firmy chcą zaprojektować ostatni odcinek toru wodnego w Elblągu

Od pół do półtora miliona złotych – na tyle oferenci wycenili koszt wykonania dokumentacji projektowej ostatniego odcinka toru wodnego na rzece Elbląg. Rozstrzygnięcie przetargu, ogłoszonego przez Urząd Morski w Gdyni, powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

Dzisiaj Urząd Morski w Gdyni otworzył oferty, jakie napłynęły w przetargu dotyczącym wykonania dokumentacji toru wodnego na około 900-metrowym odcinku od oczyszczalni ścieków do mostu Unii Europejskiej. To ostatni etap drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do naszego miasta. Tor ma mieć szerokość 36 metrów i głębokość 5 metrów wraz z odcinkowym umocnieniem brzegu. Dodatkowo w dokumentacji ma być zawarty projekt budowy obrotnicy o średnicy 160 m na rozwidleniu rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego.

Urząd Morski w Gdyni na stworzenie dokumentacji przeznaczył 794,5 tys. złotych brutto. W przetargu wystartowały trzy firmy, których oferty znacznie się cenowo różnią. Najtańszą opiewającą na 497,4 tys. zł złożyła firma Mosty Gdańsk, na 1 mln 85 tys. złotych swoje usługi wycenił Wuprohyd z Gdyni, a na 1,5 mln zł – Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska. Rozstrzygnięcie przetargu powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

Zwycięzca przetargu będzie miał 11 miesięcy na przygotowanie dokumentacji od daty podpisania umowy, będzie też pełnił nadzór autorski nad realizacją prac pogłębieniowych, które na tym odcinku mają się zakończyć najwcześniej w 2027 roku.