Trzy hektary pod usługi na sprzedaż

Władze Elbląga po raz drugi próbują sprzedać kompleks niezabudowanych działek na Bielanach, przeznaczonych pod zabudowę usługową. Cena wywoławcza terenu to ponad 10 mln złotych netto.

Pierwszy przetarg, w styczniu tego roku, nie doszedł do skutku, bo nikt z potencjalnych inwestorów nie wpłacił wadium. Jak będzie tym razem, przekonamy się 9 maja, kiedy odbędzie się licytacja w drugim przetargu.

Na sprzedaż został wystawiony teren sąsiadujący z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej. Ma przez niego przebiegać ul. Lwowska. Dzisiaj to m.in. pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu. W sumie zajmują powierzchnię ok. 3 hektarów, które miasto w przetargu podzieliło na dwie części – o wartości 3,9 mln (ok. 1,2 ha) i 6,5 mln zł (ok. 2 ha) netto. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ma na nich powstać zabudowa usługowa.

Nabywcy nieruchomości, zgodnie z zapisami przetargu, będą zobowiązani do rozpoczęcia inwestycji do końca 2023 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 r. Będą też zobowiązani do budowy na własny koszt dróg dojazdowych na tym terenie, a także zjazdu do ul. Fromborskiej.