Tutaj powstanie spacerowa promenada

Spacerowa promenada z tarasami widokowymi ma powstać wokół zabytkowych murów zamkowych w Pasłęku. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji tej inwestycji.

Jesienią 2022 roku zakończył się trwający ponad dwa lata remont zabytkowych murów obronnych pasłęckiego zamku. Teraz jest plan, by otoczyć je spacerową promenadą z tarasami widokowymi. Władze Pasłęka ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. Oprócz budowy ścieżki spacerowej ma ona uwzględniać m. in.: możliwość wyznaczenia ścieżki rowerowej, remont schodów od Bramy Wysokiej do ul. Zamkowej oraz schodów znajdujących się za spichlerzem, prowadzących na plac Tysiąclecia, budowę tarasów widokowych, oświetlenia, montaż ławek i tablic informacyjnych (historia Pasłęka i okolic). a także nasadzenia zieleni. Inwestycja ma zostać w całości dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jej projekt ma być gotowy pod koniec sierpnia. Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się 24 stycznia.

Mury obronne Pasłęka wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Niewiele miast może pochwalić się takim zabytkiem. Do dzisiaj fortyfikacje zachowały się na znacznej długości obwodu, liczą około 1200 metrów. Mury kilkakrotnie na przestrzeni wieków przebudowywano. W XVII wieku fortyfikacje wzmocniono zewnętrznymi ziemnymi bastionami. Około XVIII w., z uwagi na rozwój broni palnej, mury straciły znaczenie i rozpoczęto ich rozbiórkę, traktując je często jako łatwo dostępne źródło budulca. Właśnie w ten sposób, około 1830 r. całkowicie rozebrano Bramę Garncarską oraz górne partie Bramy Młyńskiej. Wkomponowane w miejskie fortyfikacje baszty otwarte sprzyjały w XVIII i XIX wieku wznoszeniu na murach budynków mieszkalnych, z których część przetrwała do dzisiaj. Linia murów biegnie po obwodzie nieregularnego wieloboku. Górne - licowe partie miejskich fortyfikacji - zostały zbudowane z cegły w wątku wendyjskim, natomiast partie fundamentowe - z powszechnie dostępnych granitowych kamieni.