W Młynarach powstanie nowa oczyszczalnia ścieków

Po wielu latach gmina Młynary doczekała się budowy nowej oczyszczalni ścieków. W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie burmistrz Renata Bednarczyk podpisała umowę o dofinansowanie do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych.

Obiekt, który będzie przedmiotem inwestycji, to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Obra”. Będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych do tej pory na terenie gminy. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 8,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie około 6 milionów złotych. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej.

Funkcjonująca dotychczas oczyszczalnia powstała w 1993 r., początkowo na potrzeby budynków Młynarskiej spółdzielni Mieszkaniowej i była wyposażona w trzy bioreaktory SBR i 10 segmentów poletek osadowych. W 1995 r. oczyszczalnia została rozbudowana o kolektor do budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach. W latach 1996-1998 kontynuowano rozbudowę oczyszczalni o kolejne kolektory kanalizacji sanitarnej. Od 2000 roku oczyszczalnia wymagała już gruntownej modernizacji, jednak gminy nie było stać na sfinansowanie tak kosztownej inwestycji.

Do oczyszczalni ścieków w Młynarach podłączona jest sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9,1 km, która odbiera ścieki od 1 621 mieszkańców miasta, a także ścieki dowożone z nieskanalizowanej części gminy. Oprócz tego przez wiele lat oczyszczalnia przyjmowała agresywne ścieki przemysłowe z Mleczarni Młynarskiej, a obecnie ze Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK. Stosowana w oczyszczalni technologia jest przestarzała i wymaga pilnej modernizacji zapewniającej dostosowanie poziomu oczyszczania ścieków do wymagań określonych przepisami prawa.

Nowa oczyszczalnia będzie pracowała w oparciu o najnowsze technologie. Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy się także maksymalna przepustowość oczyszczalni, co umożliwi w przyszłości rozbudowę gminnej sieci o kolejne odcinki i przyłączanie do niej kolejnych miejscowości.

Działania zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej prowadzone były dwutorowo. Oprócz starań o budowę nowej oczyszczalni prowadzono rozmowy z Zarządem Spółdzielni Mleczarskiej Sopmlek, mające na celu zobligowanie zarządzających zakładem do budowy podoczyszczalni ścieków. Te rozmowy zakończyły się sukcesem. Spomlek jest w trakcie realizacji budowy zbiornika uśredniającego i flotatora. Zastosowanie systemu podczyszczania ścieków spowoduje, że nowo wybudowana oczyszczalnia gminna będzie mogła bez obaw przyjąć i oczyścić mleczarski ściek.

Zakończenie budowy nowej oczyszczalni ścieków w Młynarach zaplanowano na grudzień 2021 r. Inwestycja jest dofinansowana Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury.