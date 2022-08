W takim kierunku ma rozwijać się miasto

Jak pod względem zagospodarowania przestrzennego powinien rozwijać się Elbląg? Urzędnicy przygotowali studium, które ma to określić. Można się z nim zapoznać w ratuszu, a 9 sierpnia o godz. 16 odbędzie się dyskusja publiczna na ten temat.

Władze miasta w ogóle nie promują spotkania w sprawie dyskusji nad „studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg”. Nie rozesłały informacji na ten temat do mediów, nie informują o tym na głównej stronie internetowej miasta. Ogłoszenie w tej sprawie znaleźliśmy na stronie Departamentu Urbanistyki i Architektury i to tylko dzięki sygnałowi od jednego z Czytelników. A przecież takie studium to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z przestrzennym rozwojem miasta.

Projekt studium jest dostępny dla mieszkańców w Urzędzie Miejskim od 22 lipca do 19 sierpnia w godzinach pracy urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w tym dokumencie ma się odbyć 9 sierpnia o godz. 16 w sali nr 300 Urzędu Miejskiego.

Podnieść standard miasta

„Przyjęte w niniejszym studium kierunki rozwojowe miasta wyznaczają obszary działań mających przede wszystkim wskazywać dążenia do podniesienia standardów funkcjonowania miasta, poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, układ sieci uliczno-drogowej, infrastrukturę społeczną i system rozwoju sieci zbiorczego transportu zbiorowego a także rehabilitacji, wykształconej na przestrzeni rozwoju Elbląga, sieci przestrzeni publicznych, stanowiącej osnowę, wokół której powinno skupiać się życie miejskie, tj. centralne przestrzenie śródmiejskie” - czytamy we wstępie do studium. Urzędnicy podzielili miast na cztery strefy, w każdej z nich wybierając obszary, na które powinny być przeznaczane nakłady inwestycyjne. Na liście do „rehabilitacji” znalazły się m.in. plac Konstytucji wraz z otoczeniem, podwórza zabudowy kwartałowej w centrum miasta, skwer osiedlowy z fontanną przy ul. Władysława IV i wiele innych.

Najważniejsze inwestycje

Wśród inwestycji, które mają usprawnić system komunikacji w mieście, znalazły się zapisy o połączeniu ul. Lotniczej z Akacjową (to już jest) i dalej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 500, mającej bezpośredni dostęp do węzłów drogowych Elbląg-Południe i Elbląg-Wschód; budowa trasy północnej łączącej ul. Fromborską z węzłem drogowym Elbląg-Zachód poprzez Aleję Jana Pawła II, ul. Kwiatkowskiego, Mazurską, Trasę i Most Unii Europejskiej, funkcjonalne połączenie skrzyżowań ul. Warszawskiej z Żuławską i Tysiąclecia i docelowe doprowadzenie do uwolnienia Wyspy Spichrzów z ruchu tranzytowego; budowa nowego mostu na rzece Elbląg, przebudowa skrzyżowania ulic Królewieckiej, Marymonckiej i alei Józefa Piłsudskiego; budowa trakcji tramwajowej w ulicach Mazurskiej i al. Odrodzenia, a także rozbudowa miejskiej sieci ścieżek rowerowych.

W studium jest też mowa o przebudowie wejście do portu w Elblągu, budowie obrotnicy dla statków, bocznicy kolejowej i terminalu przeładunkowego nr 2, nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej czy zabezpieczeniu przed powodzią terenów zagrożonych zalaniem, na lewym brzegu rzeki Elbląg – od Kanału Jagiellońskiego od ujścia rzeki Fiszewki. W dokument wpisano także rewitalizację zespołu basenów i budowę centrum sportu i rekreacji przy ul. Spacerowej, budowę nowego publicznego przedszkola i żłobka, a także przebudowę koryta Kumieli i regulację Srebrnego Potoku, a także budowę nowego cmentarza komunalnego na północno-wschodnim krańcu ul. Łęczyckiej i nowego źródła ciepła przy ul. Dojazdowej.

Sporo miejsca poświęcono inwestycjom w gospodarkę komunalną. - W zakresie gospodarki ściekowej priorytetem rozwoju jest przebudowa i rozbudowa elbląskiej oczyszczalni ścieków. Jej celem jest stabilizacja efektywności i sprawności pracy ciągu ściekowego i osadowego, zmniejszenie energochłonności oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej. Mając na uwadze perspektywę ograniczonych środków finansowych, z uwagi na konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków, jako kierunek rozwoju sieci kanalizacyjnych proponuje się w pierwszej kolejności rejon ulic Rawska – Dąbrowskiego – Okólnik na którym występuje znaczna presja inwestycyjna. Przy znalezieniu dodatkowych środków oraz przy pojawieniu się zainteresowania inwestorów do wyposażenia w sieć sanitarną pozostają również obszary Modrzewiny, Górnej Sadyby (okolice ulicy Chrobrego), Bielan (okolice ulicy Okrężnej), Dąbrowy, części Zawodzia (okolice ulic Nizinnej i Nowodworskiej) , Krasnego Lasu i Rubna – czytamy w dokumencie. Urzędnicy zwracają też uwagę na potrzebę pilnej modernizacji systemu kanalizacji deszczowej w całym mieście.

Co z miejską zielenią?

Studium zawiera również zapisy o terenach zielonych, tworzących „sieć, którą należy chronić i rewitalizować”.

- Sieć tę stanowią powiązane ze sobą parki, łączące Stare Miasto, czyli centrum miasta, z jego obrzeżnymi terenami lasów ochronnych, tj. od Parku Planty poprzez parki R.Traugutta, Oliwski, Dolinka do lasu komunalnego Bażantarnia. Miasto obecnie już rozpoczęło rewitalizację przestrzeni parkowych. Nowe oblicze zyska Park Planty, Park Gen. Nieczuja-Ostrowskiego oraz Park Dolinka - czytamy w dokumencie, który kładzie nacisk m.in. na zachowanie istniejących drzew „jako ważnego elementu przy nowo realizowanych inwestycjach”, nasadzenia drzew wzdłuż ulic, ograniczenie wycinania drzew na cmentarzach i zieleńcach wyłącznie do sytuacji stwarzających zagrożenie oraz na obowiązek zastępowania wyciętych drzew gatunkami rodzimymi ”o podobnej charakterystyce ekologicznej”. Autorzy studium zalecają też tworzenie w mieście tzw. zielonych dachów, zwiększanie terenów zielonych i zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Gdzie składać wnioski?

Każdy mieszkaniec ma prawo wnieść swoje uwagi i wnioski do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Elbląga. Urzędnicy będą je przyjmować pisemnie (Departament Urbanistyki i Architektury ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg) lub mailowo (dua@umelblag.pl) do 16 września.