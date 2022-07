Wiemy kto chce kupić kupić działkę przy ul. Bożego Ciała

Za dwukrotność ceny wywoławczej wylicytowana została w poniedziałek (4 lipca) należąca do miasta 1000-metrowa działka przy ul. Bożego Ciała. Do ustnego przetargu stanęły cztery firmy.

Władze miasta wystawiły na sprzedaż część terenu przy ul. Bożego Ciała, na którym obecnie działa parking. W ustnym przetargu, który odbył się 4 lipca, wzięły udział cztery firmy. Najwięcej, bo 250 tys. zł, zaoferowała elbląska firma Dragon Deweloper, wygrywając tym samym przetarg. Jego finalizacją będzie popisanie aktu notarialnego. Cena wywoławcza działki wynosiła 120 tys. zł

Kupujący jest zwolniony z VAT. - Podatku VAT nie ma, ponieważ ta nieruchomość jest zabudowana, znajduje się na niej mały obiekt. W sytuacji gdyby do zawarcia aktu notarialnego przepisy się zmieniły, to do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony VAT- mówiła przewodnicząca komisji przetargowej.

Działka jest obecnie wydzierżawiona pod parking, a umowa z dzierżawcą kończy się 31 grudnia 2022 roku. Może być rozwiązana z miesięcznym wypowiedzeniem. To teren, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczony nie tylko pod parking, ale także pod ogólnodostępną zieleń parkową z dopuszczeniem sezonowych lokalizacji obiektów usługowych, „nienaruszających układu kompozycyjnego terenu”.

- Nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i gazowa. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów - czytamy m.in. w dokumentach przetargowych.