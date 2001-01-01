Wieża zniknie, a potem wyrośnie na Garbie

- Rozbiórka wieży widokowej na Wielbłądzim Garbie oraz budowa nowej wieży widokowej, modernizacja istniejącej ścieżki i schodów terenowych – przetarg dotyczący tych zadań ogłosiło Nadleśnictwo Elbląg. Wielbłądzi Garb to najwyższa w Europie stała wydma, ma niemal 50 m n.p.m.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.), termin gwarancji (20 proc.) i doświadczenie kierownika budowy (20 proc.). Wartość zamówienia opiewa na niespełna 190 tys. zł. Termin składania ofert upływa 25 września.

- Zaprojektowano wieżę widokową w konstrukcji drewnianej z dachem cztero spadowym o układzie kopertowym krytym gontem bitumicznym w naturalnym kolorze cegły. Podstawę stanowią żelbetowe stopy fundamentowe w formie rusztu z coko łami, w których zakotwione są elementy stalowe do mocowania konstrukcyj nych słupów drewnianych 20x20cm. Na platformę widokową prowadzą dwubiegowe schody drewniane oplatające konstrukcję wieży. Drewniane elementy wieży zabezpieczone będą bejcą w kolorze zielonym zgodnie z próbnikiem kolorów Lasów Państwowych – czytamy o inwestycji w dokumentacji przetargu.

Wysokość wieży ma wynosić 6,62 m.