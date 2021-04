Władze miasta: Ulica a nie obwodnica (Śladem publikacji)

Obalamy mity na temat planowanej przebudowy ulicy Wschodniej - piszą władze Elbląga. "W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat planowanej przebudowy ulicy Wschodniej, które wynikać mogą z niewiedzy osób sprzeciwiających się tej jakże ważnej inwestycji pragniemy jasno i stanowczo wyjaśnić iż:" - czytamy w stanowisku nadesłanym do mediów wraz z materiałem filmowym.

Obalamy mity na temat planowanej przebudowy ulicy Wschodniej

- Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej ulicy Wschodniej. Będzie to jednojezdniowa droga lokalna, a nie obwodnica.

- Ulica Wschodnia wpisana jest od wielu lat w dokumenty planistyczne. Przebieg jej jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Elbląg.

- Planowana ulica Wschodnia przebiega poza granicami Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Nie wchodzi w teren Góry Chrobrego czy Bażantarni, którą chronimy i traktujemy jak Zielone Płuca Elbląga – nie zamierzamy tego niszczyć. Ulica ta będzie miała taki sam charakter, jak dotychczasowe drogi dojazdowe, wiodące przez te tereny np. droga do Muszli Koncertowej, czy Góry Chrobrego.

- Przebieg ulicy Wschodniej analizowany był już kilka lat temu – zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznymi jak i środowiskowym.

- Pierwotnie trasa Obwodnicy Wschodniej, która nie ma nic wspólnego z obecną inwestycją, przygotowana przez Miejskie Biuro Urbanistyczne pod kierownictwem Pana Jacka Bocheńskiego przebiegała przez teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub w drugim wariancie przez polanę z wiatami. Żaden z nich nie zyskał akceptacji i nie będzie realizowany z uwagi na koszty i zbyt dużą ingerencję w przyrodę. Aktualny planowany przebieg ulicy oddalony został zarówno od polany z wiatami, jak i od Góry Chrobrego, aby zachować dotychczasową formę użytkowania tych terenów.

- Przy wjeździe od ulicy Sybiraków, w Etapie II, planowane jest zorganizowanie zielonego parkingu dla samochodów – lokalizacja oddalona w stosunku do obecnych miejsc parkingowych, z których licznie korzystają użytkownicy Bażantarni zastawiając obszar bezpośrednio przy Muszli Koncertowej i przy Polanie – zostanie on uwolniony od samochodów i wykorzystany na małą architekturę i obsługę wydarzeń w zmodernizowanej Muszli Koncertowej.

- Aktualny przebieg ulicy Wschodniej chroni starodrzew, w tym piękne dęby.

Grafika z Urzędu Miejskiego. Czerwonym kolorem zaznaczono etap pierwszy budowy ul. Wschodniej, żółtym - drugi etap. Białym zaznaczono warianty obwodnicy, które kiedyś brano pod uwagę, ale zostały odłożone na półkę

- Na inwestycję przeprowadzone były postępowania, zakończone wydaniem decyzji środowiskowych. Na etapie postępowań nie wpłynęły żadne uwagi społeczeństwa.

- Planowana ulica Wschodnia nie tylko korzystnie wpłynie na układ komunikacyjny i udrożnienie ulicy Bema. Jest również niezbędnym elementem obsługi planowanej rozbudowy cmentarza Komunalnego, a jej poszerzenie stanowi strefę ochronną od cmentarza, wymaganą przepisami prawa.

Dofinansowanie na przebudowę ulicy Wschodniej

Na realizację I etapu odbudowy ul. Wschodniej elbląski samorząd otrzymał ponad 7,2 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie dotyczy budowy drogi powiatowej długości około 910 metrów ul. Wschodniej, która w docelowym układzie stanowić będzie połączenie ulicy Łęczyckiej, ul. Sybiraków do ulicy Królewieckiej. Całkowita wartość I etapu to 11 100 000,00 zł, z czego 65%, czyli 7 215 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących elementów drogi: jedną jezdnię szerokości 7,0m o dwóch pasach ruchu szer. po 3,5m, zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, zjazdy w celu skomunikowania drogi powiatowej z istniejącą drogą wewnętrzną i istniejącą zabudową oraz zabezpieczającymi dojazd do planowanej rozbudowy cmentarza miejskiego, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka) planowane jest nowe skrzyżowanie w formie ronda.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

Po południu otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego informację o zorganizowaniu przez władze miasta czatu wideo dla mieszkańców zainteresowanych tematem budowy ul. Wschodniej. Odbędzie się on 4 maja o godz. 15.30 na oficjalnym kanale Miasta Elbląg na YouTube. Na pytania będzie odpowiadał prezydent Witold Wróblewski. - Z pewnością będzie on okazją do wyjaśnienia kwestii przebiegu i zakresu planowanej inwestycji. Zachęcamy do uczestnictwa - informuje rzecznik prasowy prezydenta.

Od redakcji: Czy takie zapewnienia władz miasta uspokoją mieszkańców? Trasa dla ruchu samochodowego ma powstać, czy nazwiemy ją ulicą czy obwodnicą. I o tym wszystkim na portEl.pl już pisaliśmy, więc dziwimy się, o jakich nieprawdziwych informacjach władze miasta mówią. Dobrze, że przedstawiciele władz zabrali w tej sprawie głos, ale naszym zdaniem to nie rozwieje obaw wielu mieszkańców. Od lat 2011-2014, kiedy większość dokumentów dotycząca ul. Wschodniej była procedowana, minęło sporo czasu. Wiele się zmieniło, szczególnie w społecznej świadomości na tematy ekologiczne. Trzymamy więc za słowo wiceprezydenta Nowaka, który w materiale filmowym obiecuje, że miasto przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie drugiego etapu ulicy Wschodniej. Na razie widzimy tylko jeden skutek - mieszkańcy wieszają przy ul. Sybiraków transparenty przeciw inwestycji, które ktoś notorycznie zrywa...

Rafał Gruchalski