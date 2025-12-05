Wygrał głosowanie, ale jest droższy niż planowano

Pięć ofert wpłynęło do ratusza w odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9. Wszystkie opiewają na wyższe sumy niż kwota przeznaczona na inwestycję przez urzędników.

W ubiegłym roku mieszkańcy okręgu nr 1 oddali 343 głosy na wniosek Podniebna siłownia dla każdego – siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla „ZAWADA”. Taka liczba głosów wystarczyła, aby skierować projekt (którego koszt w BO oszacowano na 220 tys. zł) do realizacji.

Ratusz ogłosił przetarg. Urzędnicy na budowę placu przeznaczyli niemal 177 tys. zł. I ta kwota okazała się za mała. Do ratusza wpłynęło pięć ofert. Najtańsza: zielonogórskiej spółki 4STB opiewa na 244 tys. zł; najdroższą złożył warszawski Royal Play Łukasz Piotrowski, który swoje usługi wycenił na 486 tys. zł.

Szczegóły ofert przenalizuje komisja przetargowa, ale ostateczna decyzja, o tym czy z budżetu miasta zostanie pokryta różnica między najkorzystniejszą ofertą a szacunkami urzędników należy do prezydenta.