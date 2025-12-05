UWAGA!

----

Wygrał głosowanie, ale jest droższy niż planowano

 Elbląg, graf. pixabay.com
graf. pixabay.com

Pięć ofert wpłynęło do ratusza w odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9. Wszystkie opiewają na wyższe sumy niż kwota przeznaczona na inwestycję przez urzędników.

W ubiegłym roku mieszkańcy okręgu nr 1 oddali 343 głosy na wniosek Podniebna siłownia dla każdego – siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla „ZAWADA”. Taka liczba głosów wystarczyła, aby skierować projekt (którego koszt w BO oszacowano na 220 tys. zł) do realizacji.

Ratusz ogłosił przetarg. Urzędnicy na budowę placu przeznaczyli niemal 177 tys. zł. I ta kwota okazała się za mała. Do ratusza wpłynęło pięć ofert. Najtańsza: zielonogórskiej spółki 4STB opiewa na 244 tys. zł; najdroższą złożył warszawski Royal Play Łukasz Piotrowski, który swoje usługi wycenił na 486 tys. zł.

Szczegóły ofert przenalizuje komisja przetargowa, ale ostateczna decyzja, o tym czy z budżetu miasta zostanie pokryta różnica między najkorzystniejszą ofertą a szacunkami urzędników należy do prezydenta.

SM

A moim zdaniem...

  • Kolejny raz marnotrawienie publicznych pieniędzy. Każdy normalny człowiek, jakby chciał sobie zrobić taką podniebną siłownię np przy własnym domu, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa itp, po pierwsze nie wydałby 177 tyś zł, bo trzeba było być niespełna rozumu, żeby wydawać takie kwoty na coś takiego, ale nawet jakby chciał i wydał tyle, to zrobiłby za te środki 3x lepszą i zmieściłby się w budżecie. Niestety wykonawcy jak widzą, że jest to zamówienie publiczne to robią cenę z kosmosu, jeszcze tego nie zauważyliście? To jest rozbój w biały dzień.
  • Koszty pracy wzrosły, podatki wzrosły to i ceny usług wzrosły. Pojedź sobie do dyskontu w Niemczech to się zdziwisz ile produktów jest tańsza niż w Polsce. Nawet polskie produkty w Niemczech są tańsze
    pis wstał z kolan(2025-12-05)
