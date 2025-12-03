Nie żyje 33-letni nauczyciel, uczniowie znaleźli go nieprzytomnego w klasie

- Nie żyje 33-letni nauczyciel jednej ze szkół średnich w Malborku. 1 grudnia nieprzytomnego mężczyznę uczniowie znaleźli w klasie - informuje tvn24.pl. Sprawę wyjaśniają służby.

Młodsza aspirant Martyna Orzeł, rzeczniczka policji w Malborku poinformowała, że uczniowie zaniepokojeni spóźnieniem nauczyciela postanowili wejść do klasy. Zastali go nieprzytomnego. Podjęli czynności reanimacyjne i wezwali pogotowie oraz innych nauczycieli.

- Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała policjantka.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował tvn24.pl, że śledztwo zostało wszczęte we wtorek. Nic nie wskazuje na działanie osób trzecich. Formalnie wszczęto je w stronę art. 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

