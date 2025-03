Z Modrzewiny na Fromborską

Władze Elbląga chcą połączyć aleję Jana Pawła II z ul. Fromborską. Projekt nowej drogi jest gotowy, właśnie wpłynął wniosek o pozwolenie na jej budowę. Po jego udzieleniu powinna się rozpocząć procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy.

Przypomnijmy, że w 2023 roku kosztem ok. 830 tys. zł powstała droga z płyt betonowych od alei Jana Pawła II do nowo budowanego na Modrzewinie Północ osiedla. Ta tymczasowa droga – w tym samym standardzie (płyty betonowe, 6 metrów szerokości) ma być przedłużona do ul. Fromborskiej z wylotem na wysokości ul. Iwaszkiewicza w Zajeździe. Nowy odcinek ma mieć ponad 850 m długości.

W ratuszu został już złożony przez Zarząd Dróg wniosek o pozwolenie na budowę, trwa jego rozpatrywanie. Na razie ta inwestycja nie jest ujęta w budżecie miasta na 2025 rok.

Droga z betonowych płyt łącząca Modrzewinę z ul. Fromborską ma zapewnić komunikację dla mieszkańców powstającej tu nowej dzielnicy mieszkaniowej. Docelowa asfaltowa droga ma powstać, jak już osiedle będzie gotowe.