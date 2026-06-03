\"Zależy nam na powodzeniu tej inwestycji i rozwoju miasta\" (Śladem publikacji)

Po publikacji opinii Czytelnika pod tytułem „Utracona szansa na odkorkowanie starówki” o planowanej przy ul. Tamka inwestycji otrzymaliśmy stanowisko w tej sprawie dewelopera - firmy Energo Zet, które publikujemy poniżej wraz ze zdjęciami przesłanymi przez inwestora.

Po zapoznaniu się z opinią opublikowaną na portEl.pl dotyczącą planowanej inwestycji mieszkaniowej na dz..nr 340/6 przy ul. Tamka w Elblągu, czujemy się zobowiązani do niej odnieść, ponieważ przedstawione w niej informacje są nierzetelne i nieprawdziwe. W naszej ocenie prowadzi to do błędnego przedstawienia zarówno działań władz miasta, jak i inwestora. Autor opinii pomija istotne elementy związane z planowaną inwestycją, co może wprowadzać mieszkańców Elbląga w błąd i wywoływać nieuzasadnione negatywne emocje. W związku z tym przedstawiamy poniższe sprostowanie.

Planowana inwestycja mieszkaniowa realizuje potencjalne możliwości parkingowe wynikające z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zapisy obecnego planu mówią o realizacji na działce 2-3 poziomowego parkingu. Na etapie przygotowania inwestycji przeprowadzona została analiza możliwości zabudowy działki zgodnie z MPZP. Stała się ona częścią złożonego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Parkingi wielopoziomowe najczęściej realizowane są jako tzw. garaże otwarte, projektowane według określonych schematów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Rozwiązania te nie wymagają stosowania rozbudowanych systemów wentylacyjnych ani przeciwpożarowych. Zazwyczaj są to obiekty o konstrukcji szkieletowej, wykonanej z prefabrykatów i częściowo osłonięte elementami elewacyjnymi. Garaże otwarte według warunków technicznych projektowania muszą być lokalizowane w odległościach minimum 16 m od granic działek sąsiednich co znacząco ogranicza powierzchnię możliwą do zabudowy. W wykonanej analizie przyjęto najbardziej racjonalne i ekonomiczne rozwiązanie projektowe. Zaprojektowano garaż otwarty składający się z dwóch dwupoziomowych kondygnacji połączonych wewnętrznym układem komunikacyjnym pomiędzy półpoziomami, co łącznie daje cztery poziomy parkowania. Przewidziano dwa wjazdy – od strony ul. Bulwar Zygmunta Augusta oraz ul. Tamka. Przeprowadzona analiza wykazała, że na działce możliwe byłoby wykonanie garażu zapewniającego maksymalnie około 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Do opracowania załączono przykładową formę architektoniczną.

Tymczasem w ramach planowanej inwestycji mieszkaniowej na dz.nr.340/6 przy ul. Tamka przewidziano realizację podziemnego zespołu parkingów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla każdego lokalu mieszkalnego oraz dodatkowo 63 stanowiska postojowe ogólnodostępne. Ponadto, jako inwestycję towarzyszącą, zaplanowano tzw. zielony parking na 50 miejsc postojowych na działce sąsiedniej. Łącznie w ramach przedsięwzięcia powstanie 113 ogólnodostępnych miejsc parkingowych, czyli o około 25% więcej niż mogłoby zostać zrealizowane w potencjalnym garażu wielopoziomowym wykonanym na podstawie obecnych zapisów miejscowego planu.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sposób transparentny i ściśle określoną procedurą . Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z załącznikami oraz koncepcją urbanistyczno- architektoniczną został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu umożliwiając wszystkim zainteresowanym wnoszenie uwag i opinii. Na etapie procedowania został on pozytywnie zaopiniowany przez szereg instytucji w tym między innymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu oraz Miejską Komisję Urbanistyczną. Odnieśli się do niego również mieszkańcy Elbląga składając do urzędu jedenaście uwag, w tym dziewięć pozytywnych i dwie krytyczne.

Tak ten teren wygląda obecnie (fot. inwestor)

Działka inwestycji, położona w wyjątkowo eksponowanym miejscu, przy jednym z głównych wjazdów do miasta, od wielu lat straszy swoim przykrym widokiem nie stanowiąc wizytówki tej części Elbląga (zobacz zdjęcia). Realizacja wolnostojącego, półotwartego garażu wielopoziomowego mogłaby w sposób nieodwracalny wpłynąć negatywnie na walory krajobrazowe tego miejsca. Natomiast uzupełnienie funkcji terenu o zabudowę mieszkaniowo-usługową pozwala na harmonijne zagospodarowanie tej ważnej przestrzeni miejskiej w wyjątkowej lokalizacji , przy jednoczesnym zapewnieniu 113 ogólnodostępnych miejsc parkingowych służących mieszkańcom oraz użytkownikom Starego Miasta.

Warto również podkreślić, że właściciele spółki są rodowitymi Elblążanami, od dziesięcioleci związanymi z naszym miastem zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Od wielu lat prowadzą tutaj działalność gospodarczą, inwestują własne środki w lokalne przedsięwzięcia oraz tworzą miejsca pracy dla mieszkańców Elbląga. To właśnie dlatego zależy im nie tylko na powodzeniu tej konkretnej inwestycji, ale również na rozwoju i dobrym wizerunku miasta, z którym związali całe swoje życie. Wierzą, że Elbląg zasługuje na odważne, ale jednocześnie odpowiedzialne inwestycje, które porządkują zaniedbane przestrzenie i podnoszą jakość życia mieszkańców.

Z poważaniem

Zarząd Energo Zet Sp. Z o.o. Elbląg

Od redakcji: Artykuł opublikowany przez naszego Czytelnika, do którego odnosi się inwestor, był opinią na temat tej inwestycji a nie informacją prasową. Inwestor ma prawo bronić swojej koncepcji, dlatego dzisiaj przedstawiamy jego stanowisko w tej sprawie, by Czytelnicy sami mogli wyciągnąć wnioski na temat tej inwestycji. Tytuł pochodzi od redakcji i jest cytatem ze stanowiska inwestora.