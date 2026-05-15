ZUO ma się rozbudować. Ruszyły konsultacje

W Elblągu rozpoczęły się konsultacje społeczne, związane z rozbudową Zakładu Utylizacji Odpadów. Dotyczą uchwalenia nowego planu zagospodarowania terenów przy ZUO, by możliwa była taka inwestycja. 20 maja o godz. 16 w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.

ZUO ma się rozbudowywać w kierunku Elbląga, na ponad 12-hektarowej działce leżącej tuż przy terenach miejskiej spółki, w sąsiedztwie ul. Mazurskiej.

- Teren otoczony jest ze wszystkich stron lasami, które będą stanowiły dodatkową naturalną izolację terenu przeznaczonego pod gospodarowanie odpadami. Dodatkowo pożar sortowni odpadów, który miał miejsce w październiku 2025 r. na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów, wymusza pilne działania związane z jego budową i koniecznością zaplanowania i zagospodarowania całego terenu zakładu, z uwzględnieniem działki – czytamy w dokumentach konsultacyjnych.

Procedura tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta jest już na końcowym etapie, kilka dni temu rozpoczęły się konsultacje społeczne, w których każdy mieszkaniec może wnieść uwagi do projektu planu. Wszystkie dokumenty w tej sprawie dostępne są tutaj.

Na tej działce (oznaczonej niebieską linią) ma się rozbudowywać ZUO (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

Konsultacje (uwagi można zgłaszać na piśmie lub mailowo do Departamentu Urbanistyki i Architektury) potrwają do 8 czerwca. W środę, 20 maja, w Ratuszu Staromiejskim o godz. 16 (sala 300) odbędzie się otwarte spotkanie na ten temat, a tydzień później (również o godz. 16) w tym samym miejscu swój dyżur będzie miał projektant.

Na wspomnianym terenie mają być budowane nowe kwatery do składowania odpadów, bo w obecnych jest coraz mniej miejsca. Znajdą się tu także kwatery na odpady azbestocementowe.

- Lokalizacja kwater na działce przyległej do istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem technologicznym i ekonomicznym. Pozwala to na wykorzystanie istniejącej infrastruktury (wagi, monitoring, drogi dojazdowe, zaplecze socjalne) oraz minimalizację transportu odpadów (niższa emisja CO2) – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej.

Władze miasta przyznają w tych dokumentach, że nie mają w tej kwestii alternatywnego rozwiązania.