4. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Kino Światowid zaprasza na 4. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. 24 września o godz. 18 obejrzymy film "Przez ścianę" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.

Miłość rodzi się przez więzienną ścianę, w mrocznych czasach stalinowskiego terroru. Dwoje młodych więźniów zaczyna rozmowę kodem Morse’a, która staje się dla nich jedyną szansą na ocalenie. Oparta na faktach historia o miłości, która daje siłę, żeby przetrwać.

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych