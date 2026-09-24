UWAGA!

4. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 4. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Kino Światowid zaprasza na 4. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. 24 września o godz. 18 obejrzymy film "Przez ścianę" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.

Miłość rodzi się przez więzienną ścianę, w mrocznych czasach stalinowskiego terroru. Dwoje młodych więźniów zaczyna rozmowę kodem Morse’a, która staje się dla nich jedyną szansą na ocalenie. Oparta na faktach historia o miłości, która daje siłę, żeby przetrwać.

 

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

 

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych


Najnowsze artykuły w dziale Kina i teatr

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)