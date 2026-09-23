Działki przy Obrońców Pokoju pod młotek

Władze Elbląga chcą sprzedać dwie działki przy ul. Obrońców Pokoju, tuż przy torach tramwajowych. Wcześniej istniały tu przedwojenne zabudowania, które zostały rozebrane. Cena? 735 tysięcy złotych plus VAT.

Działki mają w sumie powierzchnię ok. 3 tys. m kw. Nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, ale niedawno uchwalony przez Radę Miejską plan ogólny ustalił, że jest to strefa usługowa. Zabudowa nieruchomości powinna nastąpić w oparciu o tzw. decyzję o warunkach zabudowy, wydaną przez prezydenta miasta na wniosek nabywcy.

Przetarg w sprawie ich sprzedaży odbędzie się w Urzędzie Miejskim 23 listopada. Cena wywoławcza? 735 tys. zł plus VAT. Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do końca 2030 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2032 r.

Warto dodać, że przez nieruchomości przebiegają m.in. sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza i telekomunikacyjna. Są tu też czynne kable trakcyjne, które stanowią własność Tramwajów Elbląskich.

- Nabywca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej, uzgodnienia jej ze spółką Tramwaje Elbląskie oraz do przebudowy i przeniesienia kabli poza obręb nieruchomości, na własny koszt i własnym staraniem – czytamy w ogłoszeniu przetargowym. Działki przeznaczone na sprzedaż zaznaczyliśmy czerwoną linią (graf. geoportal Miasta Elbląg)

Działki mają też bezpośredni dostęp do ul Obrońców Pokoju, ale zjazd będzie musiał zbudować nabywca na swój koszt w uzgodnieniu z Zarządem Dróg.