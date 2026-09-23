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Straciła stanowisko przez oświadczenie majątkowe

 Elbląg, Przedszkole nr 33 mieści się przy ul. Królewieckiej
Przedszkole nr 33 mieści się przy ul. Królewieckiej (fot. Anna Dembińska)

Niecałe dwa miesiące pełniła swoje obowiązki nowa dyrektor przedszkola nr 33 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Musiała pożegnać się ze stanowiskiem z powodu... oświadczenia majątkowego.

W czerwcu tego roku prezydent Elbląga Michał Missan powierzył nauczycielce przedszkola nr 33, Beacie Lewalskiej-Łabul, pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki. Swoje obowiązki objęła oficjalnie 1 sierpnia. Szybko okazało się jednak, że nowa szefowa placówki nie spełnia wszystkich wymogów prawnych. Beata Lewalska-Łabul posiada bowiem 700 udziałów w spółce Elstar Trading Sp. z o.o., zajmującej się dostawami armatury, rur i profili ze stali nierdzewnej.

Tymczasem tzw. ustawa antykorupcyjna jednoznacznie zabrania osobom pełniącym funkcje kierownicze w jednostkach samorządowych posiadania więcej niż 10 proc. udziałów w spółkach handlowych. Co ciekawe, odwołana dyrektor posiada je formalnie w ramach wspólnoty majątkowej z mężem, co wpisała w oświadczeniu majątkowym złożonym 24 sierpnia. Przepisy nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości – w przypadku naruszenia zakazu organ prowadzący ma obowiązek odwołać kierownika najpóźniej w ciągu miesiąca od powzięcia takiej informacji. 22 września prezydent Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu Beaty Lewalskiej-Łabul ze stanowiska z dniem 24 września. Może się ona odwołać od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na stanowisku p.o. dyrektora Przedszkola nr 33 Beatę Lewalską-Łabul zastąpi Katarzyna Gregorczyk – dotychczasowa nauczycielka tej przedszkolnej placówki. Będzie ona pełniła swoją funkcję do 30 listopada 2026 roku. Kto pokieruje placówką po tym terminie? O tym będziemy informować.

SM

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