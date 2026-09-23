Straciła stanowisko przez oświadczenie majątkowe

Niecałe dwa miesiące pełniła swoje obowiązki nowa dyrektor przedszkola nr 33 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Musiała pożegnać się ze stanowiskiem z powodu... oświadczenia majątkowego.

W czerwcu tego roku prezydent Elbląga Michał Missan powierzył nauczycielce przedszkola nr 33, Beacie Lewalskiej-Łabul, pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki. Swoje obowiązki objęła oficjalnie 1 sierpnia. Szybko okazało się jednak, że nowa szefowa placówki nie spełnia wszystkich wymogów prawnych. Beata Lewalska-Łabul posiada bowiem 700 udziałów w spółce Elstar Trading Sp. z o.o., zajmującej się dostawami armatury, rur i profili ze stali nierdzewnej.

Tymczasem tzw. ustawa antykorupcyjna jednoznacznie zabrania osobom pełniącym funkcje kierownicze w jednostkach samorządowych posiadania więcej niż 10 proc. udziałów w spółkach handlowych. Co ciekawe, odwołana dyrektor posiada je formalnie w ramach wspólnoty majątkowej z mężem, co wpisała w oświadczeniu majątkowym złożonym 24 sierpnia. Przepisy nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości – w przypadku naruszenia zakazu organ prowadzący ma obowiązek odwołać kierownika najpóźniej w ciągu miesiąca od powzięcia takiej informacji. 22 września prezydent Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu Beaty Lewalskiej-Łabul ze stanowiska z dniem 24 września. Może się ona odwołać od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na stanowisku p.o. dyrektora Przedszkola nr 33 Beatę Lewalską-Łabul zastąpi Katarzyna Gregorczyk – dotychczasowa nauczycielka tej przedszkolnej placówki. Będzie ona pełniła swoją funkcję do 30 listopada 2026 roku. Kto pokieruje placówką po tym terminie? O tym będziemy informować.