Kamienica pusta od 6 lat. Będzie chętny do kupna?

Od października 2020 roku zabytkowa kamienica przy ul. Garbary, była siedziba Urzędu Kontroli Skarbowej, stoi pusta. Obecnie należy do miasta, które chce nieruchomość sprzedać. Poprzedni przetarg odbył się dwa lata temu, chętnych nie było. Jak będzie tym razem?

Pierwszy przetarg na sprzedaż kamienicy odbył się w 2024 roku, ale nie znalazł się żaden chętny kupiec. Wówczas jej wartość rzeczoznawca wycenił na 3 mln 565 tys. zł (nieruchomość nie jest objęta podatkiem VAT). Po dwóch latach wartość nieruchomości wzrosła do 4,2 mln zł, w tym 3,7 mln to wartość budynku, 142 tys. grunt pod nim, a prawie 270 tys. zł to wartość sąsiedniej niezabudowanej działki. Właśnie została wystawiona na przetarg.

Trzykondygnacyjna kamienica została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Ma 906 m kw. powierzchni użytkowej. Przed wojną mieścił się tu wicekonsulat Królestwa Danii. Gdy powstało województwo elbląskie, swoją siedzibę miało tu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, w ostatnim czasie działał tu Urząd Kontroli Skarbowej. Od 1991 roku budynek jest objęty ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, więc potencjalny nabywca będzie musiał uzyskać jego zgodę na jakiekolwiek prace budowlane. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, kamienica może być przeznaczona na mieszkania oraz nieuciążliwe usługi, w szczególności związane z handlem, działalnością biurową czy gastronomiczną.

Przypomnijmy, że Elbląg stał się właścicielem kamienicy po Urzędzie Kontroli Skarbowej w 2020 roku, wymieniając ją ze Skarbem Państwa za symboliczną złotówkę za nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej, gdzie mieści bursa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Zgodę na taką zamianę wyraziła wcześniej Rada Miejska w Elblągu. W 2023 roku radni zgodzili się także na sprzedaż kamienicy.

Przetarg odbędzie się 23 listopada w Urzędzie Miejskim.