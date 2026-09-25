5. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Rozpoczynamy 5. dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dzisiaj o godzinie 18 obejrzymy film "Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego.

On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się „kwaterą główną” opozycji – miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza ich do podejmowania decyzji, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach, miłość może zwyciężyć?

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych