Andrea Chenier w Światowidzie

„Andrea Chénier” – opera skomponowana przez włoskiego kompozytora Umberto Giordano – to kolejny spektakl, który Kino Światowid pokaże w ramach cyklu Transmisji z The Metropolitan Opera. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 grudnia o 19:00.

To prawdziwa gratka dla polskich melomanów i melomanek. W jednej z głównych ról obejrzymy znakomitego tenora Piotra Beczałę. Artysta występuje w roli szlachetnego poety, który pada ofiarą intryg i brutalności Rewolucji Francuskiej.

Po świetnie przyjętym występie w Fedorze w sezonie Live in HD 2022–23, Beczała ponownie łączy siły z sopranistką Sonyą Yonchevą, wcielającą się tym razem w arystokratyczną ukochaną Chéniera – Maddalenę di Coigny. W roli Carla Gérarda, przedstawiciela rewolucyjnego terroru, który przesądza o losie kochanków, wystąpi baryton Igor Golovatenko. Za pulpitem dyrygenckim stanie Daniele Rustioni.

Bilety dostępne są na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid.