Arek. Mama. Panorama w Kinie Światowid

Film o szukaniu czegoś wielkiego i o odkrywaniu rzeczy pozornie zwyczajnych. „Arek. Mama. Panorama” od 21 sierpnia w Kinie Światowid.

Nie każdy bohater wyrusza w drogę, żeby ratować świat. Niektórzy chcą po prostu na chwilę wyrwać się spod czujnego oka mamy. Arek Pasożyt ma trzydzieści kilka lat, kryzys twórczy, poczucie, że utknął w miejscu i mamę, która troszczy się o niego bardziej niż ktokolwiek inny. Na co dzień jest tez artystą i performerem, więc obawy mamy o przyszłość syna w świetle dość niestabilnego zawodu są tym większe. Kiedy Arek postanawia wyruszyć w Tatry w poszukiwaniu niezależności i chłodnego dystansu od codzienności, przypadkiem trafia na ślad jednej z największych zagadek polskiej historii sztuki – monumentalnej Panoramy Tatr, obrazu o rozmiarach 115 x 16 metrów, który zaginął ponad 130 lat temu. Tak zaczyna się podróż przez Podhale i tatrzańskie szlaki, podczas której Arek rozmawia z mieszkańcami, przeszukuje archiwa, walczy z upałem, własnymi ograniczeniami, niesfornym sprzętem biwakowym i mamą, która chociaż na odległość, to wciąż zajmującą bardzo intensywną rolę w całym przedsięwzięciu. Im bardziej zagłębia się w fakty i legendy na temat zaginionego dzieła, tym częściej pojawiają się pytania o kierunek jego własnej historii.

Reżyser: Mikołaj Janik

Produkcja: Polska 2026

Czas: 72 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.