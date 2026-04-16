 Babystar w Kinie Światowid

Poruszający film o dorastaniu w świecie, w którym granica między prywatnością a „contentem” praktycznie nie istnieje. – “Babystar” od 17 kwietnia w Kinie Światowid

Luca ma 16 lat i wydaje się idealną, szczęśliwą nastolatką w sieci. Razem z rodzicami, Stellą i Chrisem, wiedzie idealne życie niczym z galerii zdjęć na Instagramie. Są @our_bright_life, rodzinnym imperium influencerów, które powstało w momencie opublikowania pierwszego zdjęcia USG Luci. Dla prawie trzech milionów obserwujących stworzyli nieskazitelny obraz i zarobili przy tym fortunę. Kiedy Luca dowiaduje się, że jej rodzice chcą mieć kolejne dziecko, stara się bardziej niż kiedykolwiek sprostać ich oczekiwaniom, aby zapewnić sobie miejsce w rodzinie. Jednak Stella i Chris przekraczają granice w pogoni za większą liczbą kliknięć, pokazując obawy dziewczyny przed nowym rodzeństwem. Sfrustrowana Luca zaczyna się buntować, a starannie wykreowany wizerunek rodziny zaczyna pękać. Co się stanie, gdy Luca nie będzie już chciała zasługiwać na miłość rodziców?

Reżyser: Joscha Bongard

Produkcja: Niemcy 2025

Obsada: Maja Bons, Bea Brocks, Liliom Lewald, Joy Ewulu, Maximilian Mundt, Verena Altenberger

Czas: 98 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od

poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W

soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz.

8:00-21:00.