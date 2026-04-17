Bezpłatne bilety do teatru dla seniorów

Kolejny raz elbląscy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych biletów do Teatru. W ramach programu promującego kulturę teatralną wśród starszych mieszkańców Elbląga, bezpłatne bilety będą dostępne na spektakl „Tożsamość pana El” w reżyserii Dominika Blocha.

Prezentacja spektaklu odbędzie się 25 kwietnia (sobota) o godz. 18:00 oraz 26 kwietnia (niedziela) o godz. 17:00.

Bezpłatne bilety będzie można odebrać 20 kwietnia w kasie Teatru od godz. 12:00. Każda osoba powyżej 60. roku życia może otrzymać jeden bilet po okazaniu dokumentu tożsamości. Liczba miejsc jest ograniczona.

Bezpłatne bilety na spektakle teatralne dla seniorów są udostępniane cyklicznie przez cały 2026 rok. Szczegółowe informacje będą podawane po ustaleniu repertuaru i dokonaniu rezerwacji biletów przez Miasto Elbląg.