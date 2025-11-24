Bliżej Meksyku w Europejską Noc Filmową

Kino Światowid zaprasza na projekcję w ramach Europejskiej Nocy Filmowej! 1 grudnia, godz. 12:00 – wykład „Bliżej Meksyku. Kultura na dużym ekranie” + seans „Totem”

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach European Cinema Night – inicjatywy programu Kreatywna Europa MEDIA, promującej europejskie kino i dialog międzykulturowy. Tegoroczna edycja ma również wymiar globalny dzięki współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej w projekcie EULAC Cinema Nights.

12:00 – wykład „Bliżej Meksyku. Kultura na dużym ekranie”

Prowadzenie: dr Aleksandra Jargiełło, badaczka kultury i polityki Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu PROM NAWA, uczestniczka specjalistycznych kursów PPD CIDE dotyczących współczesnych wyzwań społecznych Ameryk. Specjalizuje się w tematyce Meksyku.

Po wykładzie – seans filmu „Totem”

Wyróżniona na Berlinale, wzruszająca i pełna czułości historia o sile rodzinnych więzów w obliczu nadchodzącego pożegnania. Film rozpoczyna się od gorączki przygotowań do urodzinowej imprezy ojca, organizowanej w iście meksykańskim stylu – gwarno, tłoczno i kolorowo. Do domu schodzą kolejni goście, każdy jeszcze barwniejszy od poprzedniego. Cały ten piękny harmider obserwujemy oczami siedmioletniej Sol – cichej, skromnej dziewczynki o przenikliwym spojrzeniu, która stopniowo wprowadza nas w fascynujący rodzinny mikrokosmos. Na horyzoncie pojawia się jednak rodzinne trzęsienie ziemi, które diametralnie zmieni życie wszystkich domowników, zwłaszcza młodej Sol.

Reżyserka Lila Avilés pokazuje, że temat rodziny można opowiadać w świeży, nowatorski sposób – bez zadęcia, pustych haseł i oczywistych obserwacji, za to z ogromną empatią, mądrością i subtelnym humorem.