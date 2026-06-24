 Chłopiec na krańcach świata w Kinie Światowid

Zapierająca dech w piersiach polska animacja o odwadze, która drzemie w każdym z nas, i empatii, która potrafi kruszyć lody. „Chłopiec na krańcach świata” od 26 czerwca w Kinie Światowid.

Omul jest jedenastoletnim chłopcem, żyjącym z rodzicami, bratem Mikro i siostrą Kimi w wiosce nad morzem. Nie jest jednak zwyczajnym jedenastolatkiem. Gdy morska bestia, mityczna Sadumea, wykrada duszę jego młodszej siostry, Omul wie, że jedynym ratunkiem jest wyprawa na mroźny koniec świata. Dzięki niezwykłemu amuletowi zdobędzie dar rozmawiania ze zwierzętami. Razem z psem Telą i starszym bratem Omul przemierzy Archipelag Ognia, pokona zdradliwe bagna i zmierzy się z zaklętymi potworami.To nie będzie jednak tylko walka z czasem i magią, ale przede wszystkim próba braterskiej więzi. Czy bracia zdołają wybaczyć sobie błędy z przeszłości i odzyskać siostrę, zanim będzie za późno?

Reżyser: Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska

Produkcja: Polska 2025

Czas: 88 min

Bilety można nabyć

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.