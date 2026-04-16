 Chronologia wody w Kinie Światowid

Reżyserski debiut Kristen Stewart, ze światową premierą w Cannes – “Chronologia wody” od 17 kwietnia w Kinie Światowid

To odważna adaptacja autobiograficznej książki Lidii Yuknavitch, nad którą artystka pracowała osiem lat. „Chronologia wody” to przejmująca opowieść o dorastaniu w cieniu przemocy, o młodzieńczym samozniszczeniu i o ratunku, który przynoszą pływanie oraz pisanie. W centrum filmu znajduje się kobiece ciało – źródło bólu, siły i wolności – sportretowane w hipnotyzującej roli Imogen Poots.

Reżyser: Kristen Stewart

Produkcja: USA, Francja, Łotwa 2025

Czas: 128 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od

poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W

soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz.

8:00-21:00.