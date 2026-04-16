Chronologia wody w Kinie Światowid
Reżyserski debiut Kristen Stewart, ze światową premierą w Cannes – “Chronologia wody” od 17 kwietnia w Kinie Światowid
To odważna adaptacja autobiograficznej książki Lidii Yuknavitch, nad którą artystka pracowała osiem lat. „Chronologia wody” to przejmująca opowieść o dorastaniu w cieniu przemocy, o młodzieńczym samozniszczeniu i o ratunku, który przynoszą pływanie oraz pisanie. W centrum filmu znajduje się kobiece ciało – źródło bólu, siły i wolności – sportretowane w hipnotyzującej roli Imogen Poots.
Reżyser: Kristen Stewart
Produkcja: USA, Francja, Łotwa 2025
Czas: 128 min
