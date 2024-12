Crossing w kinie Światowid

Film, który zachęca do empatii i przypomina, że nigdy nie jest za późno dla zmian na lepsze. „Crossing” od 27 grudnia w Kinie Światowid.

Lia jest emerytowaną nauczycielką. Kobieta złożyła obietnicę, że spróbuje się dowiedzieć, jaki los spotkał jej dawno zaginioną siostrzenicę Teklę. Kiedy od sąsiada Achiego dowiaduje się, że dziewczyna mogła opuścić Gruzję i przenieść się do Turcji, wraz z mężczyzną postanawia wyruszyć w podróż, by ją odnaleźć. Trafiają do Stambułu, który jawi się jako miasto możliwości, ale też przytłacza swoją wielkością. To jedno z tych miejsc, gdzie poszukiwanie kogoś, kto w dodatku nie chce być znaleziony, wydaje się szczególnie skomplikowane. Z pomocą nieco zdezorientowanym bohaterom przychodzi Evrim, walcząca o prawa osób transpłciowych. Lia i Achi przedzierają się przez kolejne miejskie zaułki, licząc, że trafią w końcu na Teklę.

Reżyseria: Levan Akin

Obsada: Mzia Arabul, Lucas Kankava, Deniz Dumanli

Produkcja: Szwecja, Dania, Francja, Turcja, Gruzja 2024

Czas: 105 min

