Czekając na życie. „Trzy siostry” otworzą sezon w elbląskim teatrze

Klasyka światowego dramatu – „Trzy siostry” Czechowa otworzą sezon artystyczny 2026/27 w elbląskim teatrze.Akcja dramatu skupia się wokół rodzeństwa - sióstr Olgi, Maszy, Ireny oraz ich brata Andrzeja. Wychowani w stolicy, nie potrafią odnaleźć się w dusznej atmosferze prowincjonalnego miasteczka. Ich tęsknota za prawdziwym życiem staje się symbolem paraliżu woli.

W cieniu dawnej świetności bohaterowie tkwią w emocjonalnej poczekalni. Zamiast działać, mierzą się z prozą życia: romansami bez przyszłości, wypalającymi się małżeństwami, długami oraz cichą, bezwzględną ekspansją nowej siły społecznej, którą ucieleśnia wyrachowana Natalia.

Czechow pisał swoje dzieło na przełomie wieków, w czasach, gdy stary porządek chylił się ku upadkowi. Twórcy elbląskiego spektaklu pokazują jednak, że „Trzy siostry” to utwór uderzająco współczesny. Zjawisko odkładania życia na później, tzw. syndrom trzech sióstr - dotyka wielu z nas - czekamy na lepszą pracę, właściwy moment, przeprowadzkę czy zmianę okoliczności, pozwalając, by teraźniejszość przemijała niepostrzeżenie.

Realizacja w reżyserii Igora Gorzkowskiego to teatr, który skupia się na życiu wewnętrznym i psychologii postaci. Nad wizualną stroną spektaklu czuwa Joanna Walisiak (scenografia i kostiumy), a za ruch sceniczny odpowiada Iwona Pasińska.

Czy bohaterowie odnajdą swoją Arkadię? I czy potrafimy wyciągnąć wnioski z czechowowskiej opowieści o ucieczce od odpowiedzialności za własny los? Być może odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowsza, 327. premiera w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Serdecznie zapraszamy do teatru na spotkanie z uniwersalną klasyką w autorskiej interpretacji Igora Gorzkowskiego.

„Trzy siostry” A. Czechow, tłumaczenie Agnieszka Lubomira Piotrowska

Reżyseria, opracowanie muzyczne, realizacja świateł Igor Gorzkowski

Scenografia, kostiumy Joanna Walisiak

Ruch sceniczny Iwona Pasińska

Obsada: Patrycja Bukowczan, Magdalena Fennig-Rusinowska, Paulina Lubowiecka, Marta Masłowska, Marta Piętka, Dominik Bloch, Jakub Kondrat, Bartosz Mikulak, Lesław Ostaszkiewicz, Dariusz Siastacz, Marcin Tomasik, Filip Warot, Grzegorz Zinkiewicz

PREMIERA 2 października 2026 r.

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