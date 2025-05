 Dalajlama. Przez mądrość do szczęścia w Kinie Światowid

Wyjątkowe medytacyjne doświadczenie filmowe będące eksploracją filozofii XIV Dalajlamy. W intymnej rozmowie człowiek, który postrzegany jest jako największy ambasador współczucia, zabiera widzów w podróż do źródła szczęścia. „Dalajlama. Przez mądrość do szczęścia” od 23 maja w Kinie Światowid.

Urodzony w chłopskiej rodzinie Tenzin Gjaco na XIV Dalajlamę został intronizowany w wieku niespełna pięciu lat. W trakcie kolejnych dekad, naznaczonych przemocą i wieloma konfliktami zbrojnymi, niestrudzenie działał na rzecz pokoju i ochrony naszej planety. Dzięki swojej inteligencji, wiedzy, ale i wielkiemu poczuciu humoru przez lata przekonywał o wyborze drogi do zbudowania zrównoważonego i dostatniego społeczeństwa. W 1989 roku uhonorowany został Pokojową Nagrodą Nobla. Film pochodzącego ze Szwajcarii reżyserskiego duetu Barbary Miller i Philipa Delaquisa łączy w sobie intrygującą opowieść Dalajlamy z pięknymi obrazami, które ilustrują jego przesłanie, oraz niepublikowanymi wcześniej materiałami z archiwów rządu tybetańskiego. Bohater dokumentu mówi o wyzwaniach, jakie czekają nas w XXI wieku, przekonując jednocześnie, że każdy z nas ma narzędzia, by stawić temu czoła.

Reżyser: Barbara Miller i Philip Delaquis

Produkcja: Szwajcaria 2024

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.