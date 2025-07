Dlaczego władz i dyrekcji nie było na Salonie

Do 31 sierpnia prezydent Elbląga ma czas, by wybrać osobę, która pokieruje Galerią EL w kolejnych latach. Dowiedzieliśmy się, ilu było chętnych do objęcia tego stanowiska w trwającym konkursie. Nasi Czytelnicy zwrócili też uwagę na nieobecność prezydenta lub wiceprezydentów Elbląga, a także obecnej dyrektorki Galerii EL na ostatnim wernisażu Salonu Elbląskiego. Jak odnoszą się do tej sprawy zainteresowani?

Salon Elbląski to ważne dla Elbląga wydarzenie kulturalne, integrujące lokalne środowisko artystyczne. 11 lipca odbył się wernisaż jego 33. edycji. Uwagę naszych Czytelników, a także naszą, zwróciła nieobecność prezydenta lub wiceprezydentów oraz dyrektor Galerii EL na otwarciu ekspozycji. Jednocześnie zbliża się do końca konkurs, który ma wyłonić dyrektora galerii na kolejną kadencję. W tych sprawach zwróciliśmy się z pytaniami do Biura Prezydenta Miasta oraz do Emilii Orzechowskiej, dyrektorki Galerii EL.

- Chętnych do objęcia stanowiska dyrektora Galerii EL było pięć osób, z czego trzy spełniły warunki formalne i zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu. Prezydent na podjęcie decyzji ma czas do 31 sierpnia. Z uwagi na inne obowiązki prezydent oraz wiceprezydenci nie mogli uczestniczyć w ostatnim Salonie Elbląskim. Prezydenta reprezentowała dyrektor departamentu kultury i organizacji imprez, Agata Prystupa. Jeżeli chodzi o nieobecność pani Emilii Orzechowskiej, pytania prosimy kierować do Galerii EL – tak na nasze pytania odpowiedziała Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Do naszych pytań odniosła się również Emilia Orzechowska.

- W związku z zaplanowanym dużo wcześniej urlopem i wyjazdem za granicę, nie mogłam niestety być obecna na wernisażu Salonu Elbląskiego, nad czym bardzo ubolewam. W wakacje planujemy otwarcie jeszcze dwóch wystaw, których jestem również kuratorką (24 lipca - Justyna Tomska i Łukasz Dziedzic oraz 14 sierpnia - Zuza Dolega i Mariusz Szczygieł), więc musiałam na czas wrócić do swoich obowiązków i na inaugurację Festiwalu Jazzbląg (25-26 lipca), który po 4 latach "uśpienia" wraca do Galerii EL, więc był to jedyny możliwy i dostępny termin na krótki odpoczynek. Wiedząc, że jest to ważne wydarzenie dla naszego środowiska artystycznego, napisałam list powitalny, który został odczytany przez kuratorów wystawy. W tych kilku słowach (list w załączniku) wyraziłam moje szczere gratulacje dla wszystkich artystek i artystów biorących udział w wystawie oraz przywitałam i podziękowałam licznie przybyłej publiczności. Pana Prezydenta reprezentowała podczas otwarcia Pani Dyrektor Departamentu Kultury i Organizacji Imprez Agata Prystupa, która również zajęła głos i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 33 edycji Salonu. W odpowiedzi na pytanie dotyczące konkursu na stanowisko dyrektorskie w Galerii EL, potwierdzam, że wzięłam w nim udział i 5 lipca spotkałam się z Komisją Konkursową i przedstawiałam swoją koncepcję na rozwój i dalsze kierowanie instytucją, z pełną świadomością i odpowiedzialnością wyzwań, jakie stoją w najbliższych latach przed naszą Galerią - podkreśla dyrektorka Centrum Sztuki Galerii EL.

Przypomnijmy, że w celu przeprowadzenia konkursu prezydent Elbląga powołuje komisję konkursową, nie jest jednak zobowiązany do powołania kandydata przez nią wskazanego. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu z wiceprezydentem Kowalem w roli przewodniczącego, a także przedstawiciele MKiDN, Galerii EL, stowarzyszeń zawodowych i twórczych (Talent Art i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne).

Do obowiązkowych wymagań stawianych przed chętnymi na kierowanie galerią należą m. in. wykształcenie wyższe magisterskie z uzyskanym dyplomem magistra; co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze kultury w tym co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury lub instytucjami artystycznymi; co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim lub 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym; znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Centrum Sztuki Galeria EL; znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych (w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury), zamówień publicznych, prawa pracy; doświadczenie w działalności wystawienniczej lub kuratorskiej itp., itd.