 Diva Futura w Kinie Światowid

Prawdziwa historia wrażliwych i ambitnych kobiet z nieposkromioną potrzebą wolności, które zatrudniają się w agencji porno. „Diva Futura” od 23 maja w Kinie Światowid.

Ilona, znana jako Cicciolina, to misjonarka miłości i obrończyni wolności, Moana – ambitna idealistka, na każdym kroku mierząca się z pogardą, a Eva – romantyczka po przejściach. Jest także Debora, która przychodzi do agencji, myśląc o chwilowej pracy asystentki, ale zostaje tam przez dziesięć lat, znajdując drugą rodzinę. Nad całością czuwa Riccardo, założyciel agencji, wizjoner, powiernik i przyjaciel. Byli amoralni, nigdy niemoralni. Zobacz, jak pierwsze na świecie gwiazdy porno żyły według własnych zasad, mierząc się z zaszufladkowaniem i niezrozumieniem społeczeństwa.

Reżyser: Giulia Louise Steigerwalt

Produkcja: Włochy, Anglia 2024

Obsada: Denise Capezza, Pietro Castetto, Tesa Litvan, Barbara Ronchi, Lidija Kordić, Beatrice Puccilli

Czas: 125 min

