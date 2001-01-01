Film, który opowiada o dramacie polaryzacji współczesnego świata. „Eddington” od 5 września w Kinie Światowid.
W miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem a burmistrzem. Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi.
Reżyser: Ari Aster
Produkcja: USA, Finlandia 2025
Obsada: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr., William Belleau, Austin Butler, Emma Stone
Czas: 145 min
Bilety można nabyć:
- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.