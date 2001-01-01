Film, który opowiada o dramacie polaryzacji współczesnego świata. „Eddington” od 5 września w Kinie Światowid.

W miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem a burmistrzem. Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi.

Reżyser: Ari Aster

Produkcja: USA, Finlandia 2025

Obsada: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr., William Belleau, Austin Butler, Emma Stone

Czas: 145 min

