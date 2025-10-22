UWAGA!

----

Kolejna akcja strajkowa w GE

 Elbląg, Kolejna akcja strajkowa w GE
(fot. Czytelnik)

Dzisiaj (22 października) pracownicy General Electric w Elblągu ponownie ogłosili akcję strajkową. Nadal trwa spór zbiorowy o wynagrodzenia między dwoma z trzech działających w firmie związków zawodowych z zarządem spółki.

Spór z zarządem firmy w sprawie podwyżek prowadzą dwa z trzech działających w GE Power związki zawodowe: NSZZ Solidarność i MZZ Pracowników przy GE. We wrześniu odbył się pierwszy strajk, dzisiaj odbywa się kolejny. Pracownicy odstepują od pracy przez dwie godziny na każdej z trzech zmian. Uczestnikom strajku nie przysługuje wynagrodzenie za ten czas.

- Pracownicy warsztatu zobowiązani są do bezpiecznego zatrzymania i postoju maszyn oraz urządzeń, na których pracują, a następnie udania się do wyznaczonych miejsc zbiórki. Pracownicy biurowi w razie konieczności wylogowują się z komputerów i urządzenia wykorzystywanych do pracy, a następnie udają się do wskazanych miejsc zbiórek. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania porządku, dyscypliny godzinowej i podporządkowania się poleceniom koordynatorów strajku – piszą związkowcy w regulaminie strajku.

Na terenie zakładu pojawił się baner z hasłem „strajk” i dzisiejszą datą.

RG

  • GE se pójdzie i nie będzie w ogóle
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    7
    2
    zenekspodsklepu(2025-10-22)
  • nie podoba ci się to się zwolnij i znajdź lepszą robotę lub otwórz własną firmę, a nie cwaniacy zakładają związki aby chronić własne tyłki, są nie do ruszenia, a pracę mają gdzieś, chory twór
  • Przecież PO mówi że Polska się super rozwija, to pewnie jakiś FACE NEWS który ma uderzać w Donalda
  • Świetnie, jak w końcu zwolnią strajkujących to będzie napływ siły roboczej na rynku pracy. A kurierów ciągle brakuje...
  • Uczestnikom strajku nie przysługuje wynagrodzenie za ten czas. - BRAWO! Jak się komuś nie podoba to po co tam pracują?
  • I dobrze skoro dyrekcja nie potrafi rozmawiać
  • Zastanówcie się, o co wy robicie ten szum... ??? bo chyba już sami się pogubiliście !!! Wprowadzacie tylko zamieszanie i buntujecie pracowników, żeby zaspokoić swoje ego...
  • 4 CZERWIEC 1989 roku, to główna przyczyna wszelkich problemów ekonomicznych, a szczególnie pracowniczych, w tym zasad na rynku pracy. To wtedy zdecydowano, tak dłużej nie może być, trzeba nam nowego. I ono przyszło. I dopiero wtedy zorientowano się, że to co się potem działo było na własne życzenie.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Alebandy(2025-10-22)
  • Widzialem tam wasiaka jak chodzi i sie opierdziela obibok jeden. wygina regaly
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Elmoooo(2025-10-22)
