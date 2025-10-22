Kolejna akcja strajkowa w GE

Dzisiaj (22 października) pracownicy General Electric w Elblągu ponownie ogłosili akcję strajkową. Nadal trwa spór zbiorowy o wynagrodzenia między dwoma z trzech działających w firmie związków zawodowych z zarządem spółki.

Spór z zarządem firmy w sprawie podwyżek prowadzą dwa z trzech działających w GE Power związki zawodowe: NSZZ Solidarność i MZZ Pracowników przy GE. We wrześniu odbył się pierwszy strajk, dzisiaj odbywa się kolejny. Pracownicy odstepują od pracy przez dwie godziny na każdej z trzech zmian. Uczestnikom strajku nie przysługuje wynagrodzenie za ten czas.

- Pracownicy warsztatu zobowiązani są do bezpiecznego zatrzymania i postoju maszyn oraz urządzeń, na których pracują, a następnie udania się do wyznaczonych miejsc zbiórki. Pracownicy biurowi w razie konieczności wylogowują się z komputerów i urządzenia wykorzystywanych do pracy, a następnie udają się do wskazanych miejsc zbiórek. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania porządku, dyscypliny godzinowej i podporządkowania się poleceniom koordynatorów strajku – piszą związkowcy w regulaminie strajku.

Na terenie zakładu pojawił się baner z hasłem „strajk” i dzisiejszą datą.