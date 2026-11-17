EDKA: Kobieta nieznana

Pełen napięcia, bezkompromisowy thriller historyczny o winie, wstydzie, społecznej hipokryzji i cenie, jaką trzeba zapłacić za możliwość rozpoczęcia życia od nowa. „Kobieta nieznana” w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego już 22 listopada w Kinie Światowid.

Kopenhaga, tuż po wyzwoleniu spod okupacji. Marie, młoda pomoc domowa, ma wkrótce poślubić zamożnego wdowca i zyskać upragnioną pozycję społeczną. Gdy na ulicach miasta rusza fala brutalnych samosądów na osobach podejrzewanych o kolaborację, przeszłość bezlitośnie upomina się o swoje. Przypadkowe spotkanie z dawnym znajomym zmusza Marie do desperackiej walki o przetrwanie i ukrycia sekretu, który zniszczyłby wszystko.

Reżyser: May el-Toukhy

Produkcja: Dania, Szwecja, Łotwa 2026

Obsada: Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Marina Bouras, Flora Yde Sander, Anders Brink Madsen

Czas: 124 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.