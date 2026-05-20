 Erupcja w Kinie Światowid

Wspaniałe love story o przyjaźni i lekka, letnia opowieść o tęsknocie za beztroską. „Erupcja” od 22 maja w Kinie Światowid.

Jest upalne warszawskie lato. Bethany (Charli xcx) przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem. Kiedy spotyka Nel (Lena Góra), przyjaciółkę sprzed lat, wybucha między nimi niewypowiedziana chemia. Tęsknota za beztroską prowadzi je ulicami otulonego słońcem miasta – jak najdalej od miejsca, w którym będą musiały podjąć decyzje ważące na reszcie ich dorosłego życia.„Erupcja” to intymna i szalona opowieść o spotkaniu, które zmienia wszystko, a jednocześnie filmowy list miłosny do Polski. Reżyser Pete Ohs portretuje Warszawę jako miasto twórczej energii i wolności. W roli Bethany występuje światowa gwiazda Charli xcx, która wnosi do filmu swoją charakterystyczną wrażliwość i ekranową charyzmę. Partneruje jej Lena Góra – jedna z najważniejszych aktorek młodego pokolenia, współtwórczyni projektu i emocjonalne serce „Erupcji”.

Reżyser: Pete Ohs

Produkcja: USA, Polska 2025

Obsada: Lena Góra, Charli xcx, Jeremy O. Harris

Czas: 71 min

