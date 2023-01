 „Fabelmanowie” w Światowidzie

Wyjątkowy obraz Stevena Spielberga, który pokazał jakże osobistą historię. Film, na który czekał cały filmowy świat. Opowieść o dorastaniu w powojennych realiach w USA. „Fabelmanowie” w Kinie Światowid od 6 stycznia.

To historia o żyjącym w odosobnieniu chłopcu, Sammym Fabelmanie, który dopiero definiuje swoje marzenia i podąża za nimi. Mocno formującym doświadczeniem jest dla niego odkrywanie kina, które zainteresuje go nie tylko z perspektywy widza, lecz także twórcy. I choć Sammy’ego wychowują kreatywni rodzice: pianistka Mitzi i naukowiec Burt, czasem ich wizje świata mocno się różnią. Steven Spielberg zawarł w Fabelmanach cząstkę własnych wspomnień z dzieciństwa, relacje z rodzicami i opowiada o swojej pasji do kina, którą rozwijał od dzieciństwa. Film chciał zrealizować od dawna, ale potrzebował blisko szesnastu lat, by przepracować wspomnienia i przekuć je w scenariusz historii o dorastaniu.

Film, który z pewnością poruszy nawet tych mniej wrażliwych widzów. Kino Światowid zaprasza na obraz pt.”Fabelmanowie” od 6 stycznia.