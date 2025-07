Fantastyczna Czwórka wraca w stylu lat 60!

Obraz osadzony w ekscytującym retro-futurystycznym świecie inspirowanym estetyką lat 60-tych, w którym poznamy Pierwszą Rodzinę Marvela. „Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki” od 24 lipca w Kinie Światowid.

Reed Richards/Pan Fantastyczny, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór stają przed wielkim wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem. Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...

Reżyser: Matt Shakman

Produkcja: USA 2025

Obsada: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson, Julia Garner, Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne, Sarah Niles

Czas: 130 min

