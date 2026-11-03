#filmONAS i La Perra

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu #filmONAS! W środę, 4 listopada o 18:00 porozmawiamy na temat: “Nie tylko matka – o kobiecej tożsamości i samotności.” Pretekstem do rozmowy będzie przedpremierowy pokaz filmu „La Perra” w reżyserii Domingi Sotomayor.

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji.

W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące. Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi.

Przypominamy, że rozmowa odbywa się PRZED seansem.

“La Perra”:

Na odległej, smaganej południowym wiatrem wyspie u wybrzeży chilijskiej Patagonii Silvia wiedzie spokojne życie u boku swojego partnera, utrzymując się ze zbierania alg. Pewnego dnia znajduje porzuconą suczkę i nadaje jej imię Yuri - takie, jakie wybrałaby dla upragnionej córki. Głęboka więź z nieokiełznanym zwierzęciem wypełnia pustkę pozostawioną przez niespełnione pragnienie macierzyństwa. Ich relacja staje się początkiem nieoczekiwanej konfrontacji, w której miłość i czułość ścierają się z gniewem i bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, przed którymi Silvia przez lata próbowała uciec.

Rozmowę przed filmem poprowadzi gościni wieczoru – psycholożka i psychoterapteutka Kaja Dwulat.

Cena biletu: 25 zł

Do zobaczenia w Kinie Światowid!